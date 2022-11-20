Про це повідомила пресслужба АТ “Енергетична компанія України” (“ЕКУ”).
За осінь це вже друге тестове постачання за імпортними контрактами АТ “ЕКУ”. Перша спроба імпорту електроенергії відбулася у жовтні.
Нині імпорт електроенергії не носить комерційного характеру. Він здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини, якщо буде така потреба для енергосистеми.
“Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня. Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми”, – зазначив генеральний директор АТ “ЕКУ” Віталій Бутенко.
Наприкінці жовтня український трейдер електроенергії ТОВ “ЕРУ Трейдинг” почав здійснювати тестове постачання електроенергії зі Словаччини. Постачання відбувалося протягом 3 годин з 12:00 до 15:00 29 жовтня по 5 МВт.
Трейдери ТОВ “Д. Трейдінг”, ТОВ “ЕРУ” і держтрейдер “Енергетична компанія України” (“ЕКУ”) стали тестувати можливості імпорту електроенергії після скасування експорту електроенергії до Європи. Вони розпочали зі Словаччини.
- 19 листопада президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалася ситуація на фронті та в енергетиці.