19 листопада зі Словаччини у тестовому режимі імпортували електроенергію потужністю 1 МВт протягом 2 годин. Роботи здійснив державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України".

Про це повідомила пресслужба АТ “Енергетична компанія України” (“ЕКУ”).

За осінь це вже друге тестове постачання за імпортними контрактами АТ “ЕКУ”. Перша спроба імпорту електроенергії відбулася у жовтні.

Нині імпорт електроенергії не носить комерційного характеру. Він здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини, якщо буде така потреба для енергосистеми.

“Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня. Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми”, – зазначив генеральний директор АТ “ЕКУ” Віталій Бутенко.

Наприкінці жовтня український трейдер електроенергії ТОВ “ЕРУ Трейдинг” почав здійснювати тестове постачання електроенергії зі Словаччини. Постачання відбувалося протягом 3 годин з 12:00 до 15:00 29 жовтня по 5 МВт.

Трейдери ТОВ “Д. Трейдінг”, ТОВ “ЕРУ” і держтрейдер “Енергетична компанія України” (“ЕКУ”) стали тестувати можливості імпорту електроенергії після скасування експорту електроенергії до Європи. Вони розпочали зі Словаччини.