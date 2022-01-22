За знімання одного випуску програми "Ранкове шоу" ДП "Телеканал Рада" платить близько 160 тисяч гривень, а за кожен випуск новин — 15 тисяч гривень.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на дані системи електронних закупівель Prozorro.

Як ідеться у договорі ДП “Парламентський телеканал Рада”, укладеному з ТОВ “Кінокіт”, витрати на створення одного випуску програми “Ранкове шоу” становили 160 300 гривень, зокрема:

35 тисяч — послуги “креативної групи”;

9 тисяч — забезпечення ведучими та акторами;

38 тисяч — режисура та редакторська робота;

53 тисячі — організація виробництва;

25 тисяч — додатковий персонал для студії.

Всього для державного каналу було знято 12 випусків “Ранкового шоу”, на які витратили майже 2 мільйони гривень.

За знімання випусків новин (тривалість кожного становить близько 20 хвилин) державний канал заплатив приватній компанії понад 400 тисяч гривень, з яких:

3,3 тисячі — послуги “креативної групи”;

1,3 тисячі — забезпечення ведучими та акторами;

4,2 тисячі — режисура та редакторська робота;

4,8 тисячі — організація виробництва;

1,6 тисячі — додатковий персонал для студії.

За знімання 10-хвилинних випусків новин ДП “Парламентський телеканал Рада” заплатило втричі більше — понад 1 мільйон 700 тисяч гривень, зокрема, створення одного випуску включає такі витрати:

1,6 тисячі — послуги “креативної групи”;

0,6 тисячі — забезпечення ведучими та акторами;

2,1 тисячі — режисура та редакторська робота;

2,4 тисячі — організація виробництва;

0,8 тисячі — додатковий персонал для студії.

Договір, наявний в базі Prozorro, був укладений між ТОВ “Кінокіт” та ДП “Парламентський телеканал Рада” 28 грудня 2021 року, тоді як трансляція зазначених програм розпочалась з 15 грудня (ця ж дата вказана в деяких додатках до договору), що свідчить про початок створення програм за два тижні до укладення договору. Згідно з інформацією системи Prozorro, закупівля, в межах якої був укладений зазначений договір, була оголошена 8 грудня, а час на оскарження її результатів завершувався 19 грудня 2021 року, що свідчить про те, що знімання та показ програм для державного каналу розпочалось до завершення всіх передбачених законом закупівельних процедур.

Нагадаємо, що державний канал «Рада» заплатив приватній компанії 630 тисяч гривень за програму “Насправді” блогера Сергія Іванова. Наразі на YouTube-каналі “Телеканал Рада” можна знайти лише один випуск цієї програми за 11 січня 2022 року, її ведучим є Сергій Іваном, гостем — журналіст Сергій Щербина.

Як повідомляв “Детектор медіа”, Сергій Іванов є також ведучим прямих етерів на каналі “Рада”. Зазначається, що гостем Іванова є політтехнолог Володимир Петров, якого раніше усунули від участі в етерах каналу через скандал з порівнянням дій ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель з “свинською поведінкою”. Структура випуску, ведучим якого був Володимир Петров, була побудована таким чином, що відеоряд з тваринами змінював відеоряд з Ангелою Меркель, а сам ведучий супроводжував зміну відеоряду словесним переходом від поведінки тварин до дій ексканцлерки.