Про це повідомляє видання “Українські новини”.

Як йдеться у відповіді ДП “Парламентський телеканал Рада” на запит видання, витрати на створення одного випуску програми “Насправді” становили 52 тисячі гривень, зокрема:

  • на роботу “креативної групи” і написання сценарію витратили 16 тисяч гривень;
  • 10 тисяч — на роботу редакторської групи і режисуру;
  • 17 тисяч гривень — на організацію виробництва;
  • 7 тисяч коштувала оплата праці додаткового студійного персоналу;
  • 2,5 тисячі гривень — забезпечення ведучими і акторами.

Джерело: Українські новини

У 2021 році було відзнято 12 таких випусків загальною вартістю 630 тисяч гривень. Наразі на YouTube-каналі “Телеканал Рада” можна знайти лише один випуск цієї програми за 11 січня 2022 року, її ведучим є Сергій Іваном, гостем — журналіст Сергій Щербина.

Як зазначає видання “Українські новини”, договір між ДП “Парламентський телеканал Рада” та ТОВ “Кінокіт”, яке безпосередньо здійснює виробництво програм, був укладений 28 грудня 2021 року, а трансляція програми “Насправді” розпочалась двома тижнями раніше – 15 грудня, ще до укладення договору. Крім того, у ДП “Парламентський телеканал Рада” повідомили, що Сергій Іванов не є штатним співробітником каналу.

Попри це, як повідомляв “Детектор медіа”, Сергій Іванов є також ведучим прямих етерів на каналі “Рада”. Зазначається, що гостем Іванова є політтехнолог Володимир Петров, якого раніше усунули від участі в етерах каналу через скандал з порівнянням дій ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель з “свинською поведінкою”. Структура випуску, ведучим якого був Володимир Петров, була побудована таким чином, що відеоряд з тваринами змінював відеоряд з Ангелою Меркель, а сам ведучий супроводжував зміну відеоряду словесним переходом від поведінки тварин до дій ексканцлерки.