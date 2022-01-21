Програма "Насправді" блогера Сергія Іванова, яка виходить на парламентському телеканалі "Рада" коштувала державному бюджету 630 000 гривень, по 52 000 гривень за один випуск.

Про це повідомляє видання “Українські новини”.

Як йдеться у відповіді ДП “Парламентський телеканал Рада” на запит видання, витрати на створення одного випуску програми “Насправді” становили 52 тисячі гривень, зокрема:

на роботу “креативної групи” і написання сценарію витратили 16 тисяч гривень;

10 тисяч — на роботу редакторської групи і режисуру;

17 тисяч гривень — на організацію виробництва;

7 тисяч коштувала оплата праці додаткового студійного персоналу;

2,5 тисячі гривень — забезпечення ведучими і акторами.

У 2021 році було відзнято 12 таких випусків загальною вартістю 630 тисяч гривень. Наразі на YouTube-каналі “Телеканал Рада” можна знайти лише один випуск цієї програми за 11 січня 2022 року, її ведучим є Сергій Іваном, гостем — журналіст Сергій Щербина.

Як зазначає видання “Українські новини”, договір між ДП “Парламентський телеканал Рада” та ТОВ “Кінокіт”, яке безпосередньо здійснює виробництво програм, був укладений 28 грудня 2021 року, а трансляція програми “Насправді” розпочалась двома тижнями раніше – 15 грудня, ще до укладення договору. Крім того, у ДП “Парламентський телеканал Рада” повідомили, що Сергій Іванов не є штатним співробітником каналу.

Попри це, як повідомляв “Детектор медіа”, Сергій Іванов є також ведучим прямих етерів на каналі “Рада”. Зазначається, що гостем Іванова є політтехнолог Володимир Петров, якого раніше усунули від участі в етерах каналу через скандал з порівнянням дій ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель з “свинською поведінкою”. Структура випуску, ведучим якого був Володимир Петров, була побудована таким чином, що відеоряд з тваринами змінював відеоряд з Ангелою Меркель, а сам ведучий супроводжував зміну відеоряду словесним переходом від поведінки тварин до дій ексканцлерки.