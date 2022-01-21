Про це повідомляє видання “Українські новини”.
Як йдеться у відповіді ДП “Парламентський телеканал Рада” на запит видання, витрати на створення одного випуску програми “Насправді” становили 52 тисячі гривень, зокрема:
- на роботу “креативної групи” і написання сценарію витратили 16 тисяч гривень;
- 10 тисяч — на роботу редакторської групи і режисуру;
- 17 тисяч гривень — на організацію виробництва;
- 7 тисяч коштувала оплата праці додаткового студійного персоналу;
- 2,5 тисячі гривень — забезпечення ведучими і акторами.
У 2021 році було відзнято 12 таких випусків загальною вартістю 630 тисяч гривень. Наразі на YouTube-каналі “Телеканал Рада” можна знайти лише один випуск цієї програми за 11 січня 2022 року, її ведучим є Сергій Іваном, гостем — журналіст Сергій Щербина.
Як зазначає видання “Українські новини”, договір між ДП “Парламентський телеканал Рада” та ТОВ “Кінокіт”, яке безпосередньо здійснює виробництво програм, був укладений 28 грудня 2021 року, а трансляція програми “Насправді” розпочалась двома тижнями раніше – 15 грудня, ще до укладення договору. Крім того, у ДП “Парламентський телеканал Рада” повідомили, що Сергій Іванов не є штатним співробітником каналу.
Попри це, як повідомляв “Детектор медіа”, Сергій Іванов є також ведучим прямих етерів на каналі “Рада”. Зазначається, що гостем Іванова є політтехнолог Володимир Петров, якого раніше усунули від участі в етерах каналу через скандал з порівнянням дій ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель з “свинською поведінкою”. Структура випуску, ведучим якого був Володимир Петров, була побудована таким чином, що відеоряд з тваринами змінював відеоряд з Ангелою Меркель, а сам ведучий супроводжував зміну відеоряду словесним переходом від поведінки тварин до дій ексканцлерки.
- Як повідомлялось раніше, на створення творчої концепції графіки та студії каналу “Рада” з бюджету витратили 15 мільйонів гривень.
- Раніше в етері каналу “Рада” Петро Порошенко заявив, що 320 мільйонів гривень виділені каналу з держбюджету незаконно.
- Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що Кабінет Міністрів передав каналу “Рада” ще 13 мільйонів гривень.
- Оновлений телеканал “Рада” окрім скандалу з Ангелою Меркель встиг потрапити ще у кілька гучних історій — в етері каналу протестувальників у Казахстані гостя назвала “терористами”, а слова співчуття спікера Верховної Ради у зв’язку зі смертю смерті голови Європарламенту Давіда Сассолі візуально оформили у такий спосіб, що глядачі сприйняли це як оголошення про раптову смерть самого Руслана Стефанчука.