Про це повідомляється на сайті Держкомітету.
Згідно з повідомленням комітету, відмова на поширення в Україні видана на підставі висновків експертної ради Держкомітету. Зокрема, під заборону потрапили дитячі книги російського видавництва “Видавничий дім “Проф-Прес” на перший погляд, із нейтральними назвами, проте із зображеннями військової техніки держави-агресора.
“Серед “365 сказок и стихов на каждый день” окремий вірш оспівує російську армію, яка всіх “захищає і рятує людство”. У книзі “Удивительные факты” Л. Соколової окрема глава присвячена “великій імператриці” Катерині II. Найбільшими її заслугами автор називає збільшення російської армії, розв’язання воєн, захоплення чужих територій. Ці складові, йдеться у дитячій книзі, зробили Росію “могущественнейшим государством в мире”, – йдеться у висновку.
Експерти визнали, що зазначені видання містять пропаганду держави-агресора, а також її імперських геополітичних доктрин, а отже, порушують статті 28, 281 Закону України “Про видавничу справу”
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