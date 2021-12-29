Держкомтелерадіо відмовило українському імпортеру у дозволі на ввезення з території Росії п’яти назв дитячих книг, у яких міститься пропаганда держави-агресора.

Про це повідомляється на сайті Держкомітету.

Згідно з повідомленням комітету, відмова на поширення в Україні видана на підставі висновків експертної ради Держкомітету. Зокрема, під заборону потрапили дитячі книги російського видавництва “Видавничий дім “Проф-Прес” на перший погляд, із нейтральними назвами, проте із зображеннями військової техніки держави-агресора.

“Серед “365 сказок и стихов на каждый день” окремий вірш оспівує російську армію, яка всіх “захищає і рятує людство”. У книзі “Удивительные факты” Л. Соколової окрема глава присвячена “великій імператриці” Катерині II. Найбільшими її заслугами автор називає збільшення російської армії, розв’язання воєн, захоплення чужих територій. Ці складові, йдеться у дитячій книзі, зробили Росію “могущественнейшим государством в мире”, – йдеться у висновку.

Експерти визнали, що зазначені видання містять пропаганду держави-агресора, а також її імперських геополітичних доктрин, а отже, порушують статті 28, 281 Закону України “Про видавничу справу”