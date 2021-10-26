Під час протестів проти військового перевороту в Судані загинули отримали поранення 140 людей, ще семеро - загинули.

Про це повідомила британська агенція Reuters

Як сповіщалось, 25 жовтня членів перехідного уряду Судану та інших цивільних лідерів було арештовано на тлі повідомлень про військовий переворот у країні. Зокрема, прем’єр-міністра Абдаллу Гамдока невідомі озброєні особи помістили під домашній арешт.

У міністерстві інформації наголосили, що законним лідером перехідного етапу досі є Абдалла Гамдок, однак генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан проголосив себе новим лідером.

Він також розпустив Суверенну раду, яка мала забезпечити перехід країни до демократії після повалення одноосібного правителя Омара аль-Башира у 2019 році. Пообіцяв провести вибори у липні 2023 року та потім передати владу вибраному уряду і оголосив про надзвичайни стан у країні.

В знак протесту проти військового перевороту на вулиці вийшли тисячі людей. Розгніваний натовп спалював шини та будував барикади.

Протестувальники зіштовхнулись з обстрілами зі сторони військового штабу в Хартумі.

26 жовтня, за даними Міністерства охорони здоров’я Судану стало відомо, що внаслідок обстрілів загинули 7 протестувальників та ще 140 дістали поранення.

Один поранений протестувальник розповів журналістам, передає телерадіокомпанія BBC, що його поранили в ногу, Інший чоловік розповів, що спершу військові кидали шумові гранати, а потім стріляли бойовими патронами.