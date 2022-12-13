13 грудня у Парижі на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" держави-донори пообіцяли Україні швидку допомогу для зимового сезону, що почався, у зв'язку з масштабними руйнуваннями критичної інфраструктури через ракетні атаки росіян. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що захід покликаний допомогти "українському народу пережити цю зиму".

Про це інформує DW.

У конференції беруть участь близько 70 держав, міжнародних організацій та Європейський Союз.

Основний наголос зроблено на надання підтримки в короткостроковій перспективі на тлі “боягузливих” бомбардувань росіянами цивільної інфраструктури України. Мовиться про конкретні зобов’язання щодо постачання генераторів, допомоги в ремонті інфраструктури, надання світлодіодів для освітлення, пояснив французький президент.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала захід “знаком того, що Україна не знаходиться на самоті”. Вона анонсувала створення координаційної платформи під проводом ЄС, яка дозволить швидку передачу допомоги Україні. Вже цього тижня у Польщі відкриють перевалочний склад, з якого гуманітарна допомога транспортуватиметься до різних регіонів України.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що учасники міжнародної конференції пообіцяли Києву допомогу на загальну суму близько 1 млрд євро, уточнивши, що йдеться про безоплатну допомогу, а не про кредити.

Своєю чергою, глава МЗС ФРН Анналена Бербок зауважила, що Берлін виділить Україні додатково 50 млн євро для підтримки в зимовий період.

Ще 55 мільйонів євро пообіцяла надати Швецію. Міністр зовнішньої торгівлі цієї країни Юхан Форсель заявив, що допомогу виділять зокрема на відновлення шкіл, лікарень та енергетичної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи з відеозверненням на конференції, закликав створити спеціальну модель координації зусиль – Паризький механізм, який дозволить надавати ефективну відповідь на удари РФ по енергоструктурі.

Поки що ми не маємо, на жаль, такої сучасної системи протиповітряної оборони, яка могла б збивати 100% російських ракет і дронів, але ми можемо створити систему прийняття рішень, яка може на 100% позбавити сенсу терористичну тактику Росії, – зазначив глава української держави.

Окрім цього, як мінімум до завершення цього опалювального сезону Україна потребує аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми, тобто постачання електроенергії з країн ЄС обсягом до 2 гігават. Тож потрібне відповідне рішення ENTSO-E – європейської мережі системних операторів передачі електроенергії.

Зеленський акцентував, що Україні необхідні трансформатори, обладнання для ремонту пошкоджених високовольтних ліній електропередачі, а також генератори та газові турбіни. Надання швидкої допомоги Україні може запобігти новій масштабній хвилі міграції з країни, пояснив він.