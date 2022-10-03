Про це CNN повідомив речник Європейської комісії Петер Стано.

“У відповідь на останні кроки Росії, яка ще більше посилює свою агресію проти України – з фіктивними референдумами та незаконною анексією українських територій – ЄС скоординовано викликав російських послів у країнах-членах ЄС та в інституціях ЄС”, – зазначив Стано.

Він зауважив, що цей крок має на меті “передати рішуче засудження цих дій” і вимагати “негайного припинення кроків, які підривають територіальну цілісність України та порушують Статут ООН і міжнародне право”.

За словами Стано, викликати почали в п’ятницю минулого тижня. Він додав, що посла РФ в ЄС викликали до Брюсселя в понеділок вдень.

Низка країн Заходу “негайно” викликають російських послів через анексію українських територій.

МЗС Італії викликало посла РФ в країні Сергія Разова. За підсумками буде підготовлено коментар, повідомили у російському посольстві. Про виклик у МЗС російських послів також повідомила влада Бельгії, Великої Британії, Швеції та Нідерландів.

У МЗС Швеції наголосили, що країна рішуче засуджує дії РФ, які є порушенням міжнародного права, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй.

“Незаконна анексія Росією абсолютно неприйнятна. У 21 столітті немає місця такому насильницькому імперіалізму. Тому ми викличемо російського посла. Наше послання буде гучним і чітким: територія України має і залишиться територією України”, – написав глава міністерства закордонних справ Нідерландів.

“Я викликав посла Росії Андрія Келіна, щоб висловити найрішучіший протест проти заяви Путіна про незаконну анексію суверенної української території”, – повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.