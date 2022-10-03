Про це CNN повідомив речник Європейської комісії Петер Стано.

“У відповідь на останні кроки Росії, яка ще більше посилює свою агресію проти України – з фіктивними референдумами та незаконною анексією українських територій – ЄС скоординовано викликав російських послів у країнах-членах ЄС та в інституціях ЄС”, – зазначив Стано.

Він зауважив, що цей крок має на меті “передати рішуче засудження цих дій” і вимагати “негайного припинення кроків, які підривають територіальну цілісність України та порушують Статут ООН і міжнародне право”.

За словами Стано, викликати почали в п’ятницю минулого тижня. Він додав, що посла РФ в ЄС викликали до Брюсселя в понеділок вдень.

Низка країн Заходу “негайно” викликають російських послів через анексію українських територій.

МЗС Італії викликало посла РФ в країні Сергія Разова. За підсумками буде підготовлено коментар, повідомили у російському посольстві. Про виклик у МЗС російських послів також повідомила влада Бельгії, Великої Британії, Швеції та Нідерландів.

У МЗС Швеції наголосили, що країна рішуче засуджує дії РФ, які є порушенням міжнародного права, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй.

“Незаконна анексія Росією абсолютно неприйнятна. У 21 столітті немає місця такому насильницькому імперіалізму. Тому ми викличемо російського посла. Наше послання буде гучним і чітким: територія України має і залишиться територією України”, – написав глава міністерства закордонних справ Нідерландів.

The illegal annexation by Russia is utterly unacceptable. There is no place for this type of violent imperialism in the 21st century. That’s why we’ll summon the Russian ambassador. Our message will be loud & clear: Ukrainian territory must, and will, remain Ukrainian territory. — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) September 30, 2022

“Я викликав посла Росії Андрія Келіна, щоб висловити найрішучіший протест проти заяви Путіна про незаконну анексію суверенної української території”, – повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.