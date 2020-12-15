Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет №4000 у другому читанні та в цілому. За документ проголосували 289 нардепів.

Про це повідомляють #Букви.

На початку обговорення законопроєкту заступник голови Комітету з питань бюджету Олександр Трухін доповів рішення Комітету щодо законопроекту. За його словами, аналіз документа показав: “До частини першої Бюджетних висновків з 56 пропозицій врахована 31, частково враховано частково – 19, не враховано 6 пропозицій. До частини другої Бюджетних висновків зі 129 доручень враховано 17, враховано частково – 8, не враховано 104 доручення”.

В обговоренні виступили представники депутатських фракцій і груп.

Так, народний депутат від партії “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко розкритикував проєкт про бюджет на 2021 рік.

“Зважаючи на проєкт бюджету, можна сказати, що “під ялинку” нам вирішили підкласти свиню! Це бюджет не на рік, а лише на один квартал. 95-ий квартал. Між першим і другим читанням внесли ряд змін, але не на користь освіти, культури, медицини та місцевого самоврядування. Зменшили освітню субвенцію майже на 3 млрд грн; трансфер Пенсійного фонду на 8,5 млрд грн; ДФРР ― майже на 5 млрд грн; додаткова субвенція на заклади освіти і охорони здоров’я ― на 2 млрд грн”, – заявив Гончаренко.

“За” документ проголосували 289 народних депутатів.

Парламентарії голосували наступним чином:

“Слуга народу” – 225 голосів

“Довіра” – 20 голосів

“За майбутнє” – 21 голос

“Батьківщина” – 12 голосів

позафракційні – 11 голосів.

При цьому фракції “Опозиційна платформа “За життя”, “Європейська солідарність” і “Голос” не віддали жодного голосу.