Кабінет міністрів України на засіданні схвалив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Основні показники проекту Державного бюджету на 2021 рік:

ВВП – 4,5 трлн грн;

Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%;

Доходи плануються на рівні – 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плану 2020 року);

Видатки плануються на рівні – 1350 млрд грн;

Середньомісячна зарплата – 13,6 тис грн;

Споживча інфляція – 7,3%;

Державний борг до ВВП – 64,6%.

Головні цифри проекту Державного бюджету на 2021 рік:

Видатки на безпеку та оборону – 267 млрд грн (+21 млрд до плану зі змінами на 2020 рік):

На зарплати військовим та правоохоронцям – 131 млрд (+8,3 млрд грн).

Видатки на освіту – 174 млрд грн (+34 млрд до плану 2020 року):

На доплати зарплат вчителям +21,2 млрд грн (це збільшення зарплат на 30%).

Видатки на медицину – 156 млрд грн (+27,5 млрд грн):

Передбачається збільшення зарплат медиків на 30%;

На програму медичних гарантій планується 123,4 млрд ;

На боротьбу з коронавірусом – 19,4 млрд (з яких 2,6 млрд грн на вакцинацію).

Видатки на соціальний захист населення – 324 млрд грн (+7,5 млрд до плану 2020 року):

Видатки для пенсійного фонду 204 млрд грн.

Програма «Велике будівництво» (розвиток дорожньої інфраструктури) – 150 млрд грн (+20,7 млрд грн).

Зростання МЗП до 6 тис. грн з 1 січня 2021 року та з 1 липня – до 6,5 тис. грн (+41,4 млрд грн).

Програми підтримки малого та середнього бізнесу – 12 млрд грн:

на реалізацію програми портфельних гарантій планується виділити 10 млрд грн;

на компенсацію відсотків за кредитами для мікро- та малого підприємництва – 2 млрд грн.

Фінансова підтримка регіонів (ДФРР) – 9,4 млрд грн (+4,5 млрд до плану 2020 року).

Видатки на культуру – 7,5 млрд грн (+2,8 млрд до плану 2020 року).

Видатки на спорт – 7,4 млрд грн (збільшено у 2,7 рази до плану 2020 року).

На підтримку вугільної галузі – 4,5 млрд грн.

На підтримку аграріїв – 4,2 млрд грн.

Цифровізація галузей економіки – 2,9 млрд грн.

Закупівля 100 пасажирських вагонів для залізниці – 3,3 млрд грн.