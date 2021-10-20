Про це йдеться у порядку денному Ради.
Парламентарі почнуть засідання з розгляду в першому читанні законопроєкту №6062 про зміни в Бюджетному кодексі, а далі буде законопроєкт №6000 про держбюджет на 2022 рік.
У другому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:
- №5230, про використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти в сільській місцевості;
- №2234, про систему ціноутворення в будівництві автомобільних доріг;
- №4258, про мультимодальні перевезення;
- №3821, про зміни в законі про поштовий зв’язок;
- 2443, про позачергове забезпечення житлом тих, хто взятий на облік до 1 січня 1993 року і проживає у житлі тимчасового призначення, та інші.
У першому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:
№5864, про святковий день – День української державності;
№5630, про спрощене отримання громадянства тими, хто брав участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України, та інші.
- 8 жовтня народні депутати підтримали законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на поточний рік, що передбачають виділення додаткових 15 млрд гривень на будівництво доріг.