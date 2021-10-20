Сьогодні, 20 жовтня, народні депутати розглянуть проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік.

Про це йдеться у порядку денному Ради.

Парламентарі почнуть засідання з розгляду в першому читанні законопроєкту №6062 про зміни в Бюджетному кодексі, а далі буде законопроєкт №6000 про держбюджет на 2022 рік.

У другому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:

№5230, про використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти в сільській місцевості;

№2234, про систему ціноутворення в будівництві автомобільних доріг;

№4258, про мультимодальні перевезення;

№3821, про зміни в законі про поштовий зв’язок;

2443, про позачергове забезпечення житлом тих, хто взятий на облік до 1 січня 1993 року і проживає у житлі тимчасового призначення, та інші.

У першому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:

№5864, про святковий день – День української державності;

№5630, про спрощене отримання громадянства тими, хто брав участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України, та інші.