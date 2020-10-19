Законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік народні депутати зможуть розглянути з 3 листопада, коли парламент повернеться до роботи після місцевих виборів.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на заяву голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

“У п’ятницю не відбулося засідання комітету з технічних причин. І згідно з чинним законодавством, документ, який ми мали розглядати завтра – не готовий. Ми не зможемо на пленарному засіданні його розглянути. Ні народні депутати з ним не ознайомилися, ні комітет не прийняв відповідне рішення. Я впевнений, що найближчим часом він буде підготовлений. І після того, як пройдуть вибори, ми відповідно до графіку роботи повернемось до Верховної Ради”, – сказав Разумков.

За його словами, розглянути цей законопроєкт депутати зможуть з 3 листопада.