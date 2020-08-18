План доходів держбюджету України в першому півріччі не виконаний на 38 млрд грн, або 7,8%.

Про це повідомила Рахункова палата.

Підбиваючи підсумки виконання основного кошторису країни за 6 місяців, голова Рахункової палати відзначив поглиблення негативних тенденцій в економіці, про що, зокрема, свідчать: зниження реального ВВП на 6,7% (у I кварталі – на 1,3%); зниження випуску промислової продукції на 8,3% (у I кварталі – на 5 %); зниження імпорту товарів і послуг на 19,7% (у I кварталі – на 4,8%); зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.

Пацкан зазначив, що план доходів у I півріччі не виконано на 38 млрд грн, або 7,8%. При цьому вкотре доводиться говорити про негативний вплив низької якості прогнозу макроекономічних показників.

Так уряд наприкінці березня змінив прогноз середнього обмінного курсу гривні з 27 до 30 грн за дол. США. Фактично у січні–червні середній обмінний курс становив 25,98 грн за дол. США, тобто на 13,4% менше прогнозного. За рахунок цього недоотримано 25,5 млрд грн доходів.

“Аналогічно Уряд прогнозував скорочення імпорту товарів і послуг на 10%. Фактично у I півріччі імпорт зменшився на 19,7%, або майже вдвічі більше прогнозного. Як наслідок, недоотримано 14 млрд грн доходів”, – підкреслив Валерій Пацкан.

Крім того, додав він, значними є відхилення від прогнозних показників зменшення реального ВВП і зростання цін, що також негативно вплинуло на виконання плану доходів.