Доходи державного бюджету України за січень-серпень 2020 року становили 688,6 млрд гривень. Це на 3,8% (20,0 млрд гривень) менше плану, скоригованого у квітні.

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету за 8 місяців 2020 року були на 2,5% вище минулого року, коли вони становили 671,8 млрд гривень.

При цьому в серпні 2020 року доходи державного бюджету України становили 100,2 млрд гривень. Це на 15,2% більше плану і на 14,8% більше рівня минулого року, коли вони становили 87,7 млрд гривень.

Водночас сума коштів на Єдиному казначейському рахунку за місяць дещо скоротилася і на 1 серпня становить 45,7 млрд гривень (місяцем раніше – 51,7 млрд гривень).

Раніше повідомлялося, що план доходів держбюджету України в першому півріччі не виконаний на 38 млрд грн, або 7,8%.