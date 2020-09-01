Про це повідомляє Державна казначейська служба України.
За даними Держказначейства, доходи держбюджету за 8 місяців 2020 року були на 2,5% вище минулого року, коли вони становили 671,8 млрд гривень.
При цьому в серпні 2020 року доходи державного бюджету України становили 100,2 млрд гривень. Це на 15,2% більше плану і на 14,8% більше рівня минулого року, коли вони становили 87,7 млрд гривень.
Водночас сума коштів на Єдиному казначейському рахунку за місяць дещо скоротилася і на 1 серпня становить 45,7 млрд гривень (місяцем раніше – 51,7 млрд гривень).
Раніше повідомлялося, що план доходів держбюджету України в першому півріччі не виконаний на 38 млрд грн, або 7,8%.
- Нагадаємо, 30 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада не змогла прийняти за основу законопроєкт №3279 Кабміну про внесення змін до закону “Про державний бюджет на 2020 рік”.
- Тоді Міністерство фінансів пропонувало скоротити майже на половину фінансування культури і кіно. Також було передбачено скорочення витрат на спорт.