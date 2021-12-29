Відповідну інформацію опубліковано на сайті Міністерства фінансів.
Прямий держборг у листопаді 2021 року у доларовому вираженні зріс на 0,96% – до 82,99 млрд дол, у гривневому – на 4,22%, до 2,255 трлн. У тому числі зовнішній прямий борг минулого місяця в доларах зріс на 1,47% – до 45,68 млрд. доларів (у гривні – на 4,71%, до 1,241 трлн. грн.).
Гарантований державою борг у листопаді у доларовому еквіваленті зріс на 7% – до 11,15 млрд. доларів, у гривні – на 10,41%, до 303,24 млрд. грн.
Офіційний курс долара, яким Мінфін розраховує борг, послабився з 26,33 грн за долар у жовтні до 27,17 грн за долар у листопаді.
Частка зобов’язань у євро знизилася до 13,07%, у гривні – до 36,18%, у ієні – до 0,55%, тоді як у доларах зросла до 35,53%, у СПЗ – до 14,04%.
- Нагадаємо, середньорічний показник інфляції в Україні у 2022 році може знизитися до 8% з нинішніх 9,4%, які прогнозуються на кінець 2021 року.
- Нагадаємо, 30 листопада гривня оновила 4-місячний мінімум проти долара. Іноземні інвестори почали масово виходити з українського ринку, чим знецінили гривню.
- #Букви звернулися до фінансового аналітика Сергія Діденка із запитанням, чи могли слова Володимира Зеленського про “державний переворот” вплинути на інвестиційну привабливість країни та, відповідно, на курс гривні.