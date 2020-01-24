Держдеп підтвердив візит Помпео в Київ 30 січня

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Морґан Ортаґус.
Візит відбудеться в рамках запланованої поїздки до п’ятьох країн.
У Києві Помпео зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайко та міністром оборони Андрієм Загороднюком, “щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України”.
Державний секретар США також візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих на Донбасі в Михайлівському соборі.
Крім того, очікуються зустрічі Помпео з лідерами релігійного, громадянського суспільства та ділових кіл.
- 30 грудня держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що в 2020 році планує поїздку в Україну. Пізніше Помпео повідомив, що перенесе свій візит в Україну, Білорусь і Казахстан через масові протести в Іраку, під час яких було скоєно напад на посольство США.
- Голова Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео та сподівається найближчим часом погодити нову дату візиту.