Держдеп підтвердив візит Помпео в Київ 30 січня

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Морґан Ортаґус.

Візит відбудеться в рамках запланованої поїздки до п’ятьох країн.

У Києві Помпео зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайко та міністром оборони Андрієм Загороднюком, “щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України”.

Державний секретар США також візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих на Донбасі в Михайлівському соборі.

Крім того, очікуються зустрічі Помпео з лідерами релігійного, громадянського суспільства та ділових кіл.