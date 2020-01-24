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Держдеп підтвердив візит Помпео в Київ 30 січня

Державний секретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня.

П’ятниця, 24 січня 2020, 19:06

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Морґан Ортаґус.

Візит відбудеться в рамках запланованої поїздки до п’ятьох країн.

У Києві Помпео зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайко та міністром оборони Андрієм Загороднюком, “щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України”.

Державний секретар США також візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих на Донбасі в Михайлівському соборі.

Крім того, очікуються зустрічі Помпео з лідерами релігійного, громадянського суспільства та ділових кіл.

  • 30 грудня держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що в 2020 році планує поїздку в Україну. Пізніше Помпео повідомив, що перенесе свій візит в Україну, Білорусь і Казахстан через масові протести в Іраку, під час яких було скоєно напад на посольство США.
  • Голова Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео та сподівається найближчим часом погодити нову дату візиту.
Теги: Володимир Зеленський, Помпео, Вадим Пристайко, визит

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