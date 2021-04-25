Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на внутрішню документацію зовнішньополітичного відомства США.
Червень вважається Прайд-місяцем, впродовж якого різні спільноти ЛГБТ+ проводять заходи для привернення уваги громадськості до проблем та потреб людей ЛГБТ+.
Рішення Держсекретаря США Ентоні Блінкена передбачає дозвіл на вивішування у червні веселкових прапорів на флагштоці, до якого прикріплюють національний прапор США. Блінкен також уповноважив дипломатів вивішувати веселковий прапор 17 травня, у Міжнародний день боротьби з гомофобією та трансфобією.
Різнобарвний прапор ЛГБТ дозволено вивішувати на одному держаку з американським прапором, якщо так вирішать дипломати того чи іншого представництва США. Блінкен зазначив, що рішення залежить від “місцевих умов” у країнах, де розташоване представництво або посольство.
The New York Times зазначає, що рішення Блінкена суперечить рішенню адміністрації попереднього президента США Дональда Трампа, яка відхиляла прохання дозволити вивішувати прапори ЛГБТ на посольствах і консульствах.
Рішення Держсекретаря не є зобов’язуючим, дипломати на місцях вирішуватимуть, чи вважатимуть за потрібне вивішувати цей прапор.
- Об’єднання “Українські ЛГБТ військові за рівні права” запрошує бажаючих ЛГБТ+ людей, військових, фахівців, а також дружні до ЛГБТ+ спільноти людей підписати контракт із однією з мотопіхотних частин Збройних сил України.