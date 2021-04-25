Державний секретар США Ентоні Блінкен дозволив американським посольствам і консульствам вивішувати прапор ЛГБТ протягом червня, який у низці країн є прайд-місяцем.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на внутрішню документацію зовнішньополітичного відомства США.

Червень вважається Прайд-місяцем, впродовж якого різні спільноти ЛГБТ+ проводять заходи для привернення уваги громадськості до проблем та потреб людей ЛГБТ+.

Рішення Держсекретаря США Ентоні Блінкена передбачає дозвіл на вивішування у червні веселкових прапорів на флагштоці, до якого прикріплюють національний прапор США. Блінкен також уповноважив дипломатів вивішувати веселковий прапор 17 травня, у Міжнародний день боротьби з гомофобією та трансфобією.

Різнобарвний прапор ЛГБТ дозволено вивішувати на одному держаку з американським прапором, якщо так вирішать дипломати того чи іншого представництва США. Блінкен зазначив, що рішення залежить від “місцевих умов” у країнах, де розташоване представництво або посольство.

The New York Times зазначає, що рішення Блінкена суперечить рішенню адміністрації попереднього президента США Дональда Трампа, яка відхиляла прохання дозволити вивішувати прапори ЛГБТ на посольствах і консульствах.

Рішення Держсекретаря не є зобов’язуючим, дипломати на місцях вирішуватимуть, чи вважатимуть за потрібне вивішувати цей прапор.