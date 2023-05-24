Джерело: CNN
Російська посадовиця раніше повідомила, що провела офіційну зустріч із представницею Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктах Вірджинією Гамба.
“Ми глибоко стурбовані тим, що високопоставлений дипломат ООН зустрівся із втікачкою, на яку МКС видав ордер на арешт за скоєння воєнних злочинів проти дітей”, – наголосив Міллер, повторивши твердження про те, що “Росія примусово депортує дітей з України”.
Він нагадав, що росіяни відмовляють батькам і законним опікунам у доступі до цих дітей, і видають дітям з України російські паспорти та намагаються позбавити їхньої особистості та ідентичності.
За словами речника Держдепартаменту, така поведінка ООН підриває загальну відданість захисту дітей у зонах воєнних конфліктів.
17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
В МКС заявили, що “є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність” за передбачувані злочини, за те, що він вчинив їх безпосередньо разом з іншими, і за “його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії”.
Звинувачення МКС були першими висунутими проти офіційних осіб у Москві з моменту неспровокованого нападу на Україну 2022 року.
Росія не є членом МКС. Оскільки суд не проводить заочних судових процесів, будь-які російські посадовці, яким висунуто звинувачення, мають бути або передані Москвою, або заарештовані за межами Росії. Виданий Міжнародним кримінальним судом Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.
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