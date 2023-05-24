24 травня речник Держдепартамент Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати "глибоко стурбовані" тим, що високопоставлений дипломат ООН зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Марією Львовою-Бєловою, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд за схему депортації українських дітей до Росії.

Джерело: CNN

Російська посадовиця раніше повідомила, що провела офіційну зустріч із представницею Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктах Вірджинією Гамба.

“Ми глибоко стурбовані тим, що високопоставлений дипломат ООН зустрівся із втікачкою, на яку МКС видав ордер на арешт за скоєння воєнних злочинів проти дітей”, – наголосив Міллер, повторивши твердження про те, що “Росія примусово депортує дітей з України”.

Він нагадав, що росіяни відмовляють батькам і законним опікунам у доступі до цих дітей, і видають дітям з України російські паспорти та намагаються позбавити їхньої особистості та ідентичності.

За словами речника Держдепартаменту, така поведінка ООН підриває загальну відданість захисту дітей у зонах воєнних конфліктів.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

В МКС заявили, що “є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність” за передбачувані злочини, за те, що він вчинив їх безпосередньо разом з іншими, і за “його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії”.

Звинувачення МКС були першими висунутими проти офіційних осіб у Москві з моменту неспровокованого нападу на Україну 2022 року.

Росія не є членом МКС. Оскільки суд не проводить заочних судових процесів, будь-які російські посадовці, яким висунуто звинувачення, мають бути або передані Москвою, або заарештовані за межами Росії. Виданий Міжнародним кримінальним судом Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.