Про це повідомили на сайті американського відомства.

Марія Колесникова на президентських виборах 2020 в Білорусі очолювала штаб ексбанкіра Віктора Бабарики. Після його арешту вона приєдналася до Світлани Тіхановскої, а після її втечі з Білорусі очолила жіночі мирні мітинги в країні. Після виборів Колесникова стала членом президії Координаційної ради опозиції. Проти неї та її поплічників влада Білорусі порушила кримінальну справу про захоплення влади. Всіх членів Ради заарештували або насильно вивезли з країни.

8 вересня Колесникову затримали в Мінську і намагалися насильно спровадити з країни. На кордоні вона розірвала паспорт і відмовилася їхати. Їй пред’явили звинувачення в спробі захоплення влади. Наразі Марія за ґратами й виходить на зв’язок з родичами через листи та адвокатів.

“Напередодні президентських виборів 9 серпня 2020 року білоруські жінки стали домінантною політичною силою і рушійною силою соціальних змін у Білорусі, чималою мірою завдяки Марії Колесниковій. Після того, як влада ув’язнила або вигнала трьох найпопулярніших опозиційних кандидатів-чоловіків, Марія та її партнери кинули історичний виклик 26-річному правлінню Олександра Лукашенка. Марія й надалі залишається обличчям опозиції всередині Білорусі … Не дивлячись на затримання, Марія продовжує підтримувати демократичний рух в Білорусі та є джерелом натхнення для всіх, хто прагне домогтися свободи для себе і своєї країни”, – йдеться на сайті Держдепу .

Крім Колесникової, лауреатами аналогічної премії стали жінки з Китаю, Конго, Гватемали, Ірану, Непалу, Сомалі, Іспанії, Шрі-Ланки, Туреччини, Венесуели й не лише.

Віртуальна церемонія вручення нагород відбудеться в понеділок, 8 березня. Нагороджувати жінок буде державний секретар Ентоні Блінкен. Зі спеціальною промовою виступить перша леді країни Джилл Байден.

Крім цього, Блінкен вручить почесну нагороду IWOC групі з семи афганських жінок, яких було вбито за їх працю у сфері захисту жіночих прав і свобод у 2020 році.

Довідка. Ця премія присуджується держсекретарем ООН вже 15 років. Лауреатами премії можуть стати жінки з усього світу, які продемонстрували виняткову мужність і лідерство у відстоюванні миру, справедливості, прав людини, гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. З березня 2007 року премію вручили 155 жінкам з більш ніж 75 країн світу. Відповідно до встановленої процедури, дипломатичні місії США за кордоном номінують одну мужню жінку, а лауреаток обирають і затверджують високопосадовці.