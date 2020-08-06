У доповіді представлено докази поширення неправдивої інформації з боку РФ.

У Держдепі пояснили, що екосистема дезінформації і пропаганди Росії являє собою певний набір офіційних і проксі-ресурсів, платформ і різних каналів зв’язку, за допомогою яких Росія створює і поширює ті чи інші завідомо неправдиві або помилкові твердження.

Доповідь опублікували з метою “підвищити обізнаність про загрозу з боку російської дезінформації”, а також об’єднати міжнародну спільноту для протистояння пропаганді РФ.

“Російська екосистема дезінформації і пропаганди – це сукупність офіційних, підручних і непідтверджених каналів і платформ комунікації, які Росія використовує для створення і посилення фейкових історій. Екосистема складається з п’яти основних компонентів: офіційні урядові комунікації, що фінансується державою глобальне мовлення, культивація підручних ресурсів, використання соцмереж в якості зброї і кібердезінформація “, – стверджується в доповіді.

У Держдепі розділили пропаганду і дезінформацію з боку Кремля на кілька основних джерел. Зокрема, в документі виділені п’ять джерел такої інформації з боку Росії:

Офіційні повідомлення (урядові сайти, сторінки керівництва в соціальних мережах, прес-служба Кремля і так далі);

Державне теле- і радіомовлення (міжнародні соціальні інститути, державні телеканали, радіостанції й інші ЗМІ);

Проксі-сервери (мовні центри, поширення пропаганди);

Соціальні мережі, як спосіб поширення пропаганди та дезінформації;

Кіберпростір, як спосіб поширення пропаганди та дезінформації.

У Держдепі вважають, що в Кремлі не просто знають про існування таких платформ, але також і несуть повну відповідальність за їх розвиток. У доповіді вказали, що саме Кремль – головний спонсор існування кожної з п’яти платформ поширення дезінформації та пропаганди.

У доповіді окремим аспектом описано роботу платформ по дезінформації щодо України. Так, окрему увагу присвячено роботі ресурсу News Front.

News Front – це сайт, “що базується в Криму, як засіб дезінформації і пропаганди з самопроголошеною метою забезпечити “альтернативне джерело інформації” для західної аудиторії”. У доповіді вказали, що є докази того, що сайт пов’язаний з російськими спецслужбами і фінансується Кремлем. Він зосереджений на підтримці бойовиків в Україні. Маніпулятивна тактика News Front для збільшення охоплення привела до майже повного припинення його присутності в соціальних мережах на початку 2020 року. При цьому, в доповіді нагадали про ситуацію, коли МЗС України працювало над тим, що викорінити присутність News Front в соціальних мережах.

Спочатку ресурс називався “Кримський фронт” і був створений для інформаційної підтримки спроби Росії анексувати український півострів. Після подій 2014 року ресурс перейменували на “Південно-Східний фронт”, а згодом – на News Front.

На сайті публікують новини відразу ж в декількох мовних версіях: на словацькій, грузинській, угорській, французькій, сербській, іспанській, німецькій, болгарській, англійській та російській мовах. На сайті вказано, що у них є редакції в Болгарії, Сербії, Німеччини, Франції, Британії, Грузії та Угорщині. Але за інформацією Роскомнадзору, у сайту всього 10 співробітників на 110 “пунктів” по ​​всьому світу.

Джерела фінансування News Front залишаються непрозорими. Главред видання стверджував, що сайт існує виключно за рахунок “пожертвувань його сім’ї, друзів і доходів від іншої комерційної діяльності”, але колишній співробітник News Front сказав німецькому виданню Zeit, що російські служби безпеки виділяють фінансування, яке становить “більшу частину бюджету”.

У доповіді сказано, що News Front веде “найагресивнішу інформаційну війну проти України”, слідуючи “рішуче прокремлівській лінії”, рідко навіть роблячи вигляд, що “дотримується традиційних журналістських стандартів” і вигадуючи більшість історій.

Також в доповіді вказали конкретні приклади того, як в News Front користувалися фотошопом, щоб видати бажане за дійсне, тим самим продовжуючи компанію з дезінформації.

Служба Європейського союзу по боротьбі з дезінформацією EUvsDisinfo задокументувала численні приклади дезінформації і пропаганди, опубліковані на News Front.

Зокрема, це публікації про те, що:

США створили коронавірус як біологічну зброю, протестували смертельні віруси на людях в Україні та Китаї, розробили бактеріологічну зброю, спеціально націлену на певні етнічні групи, навмисно заражали мігрантів з США COVID-19 і переносили вірус в Китай.

Співпраця з Європою – катастрофа для України. Україна стала колонією МВФ, а Джордж Сорос і президент МВФ – маріонетки ЦРУ.

Україна не може контролювати коронавірус, оскільки понад 1500 українських солдатів на Донбасі інфіковані COVID-19.

Нацисти патрулюють вулиці Києва.

Український ветеран в’їхав на вантажівці в натовп протестуючих в Міннеаполісі (США).

ЄС не може впоратися з коронавірусом, розпадається і не зацікавлений у членстві України.

ЄС розпалює війну на Донбасі і намагається дестабілізувати ситуацію в Білорусі.

НАТО не надало допомогу в боротьбі з COVID-19 Іспанії, Чорногорії та іншим країнам.

Білл Гейтс пов’язаний з пандемією COVID-19, використовуючи її для того, щоб імплантувати мікрочіпи всьому людству.

Вакцина від COVID-19 – це шахрайство з боку Білла Гейтса і фармацевтичної компанії Big Pharma.

У квітні 2020 року Facebook видалив багато облікових записів, включаючи облікові записи, пов’язані з News Front, за “порушення … політики Facebook щодо іноземного втручання, яке скоординовано недостовірною поведінкою від імені іноземної особи”.

Geopolitica.ru і інші проксі-сайти, що поширюють російську дезінформацію і пропаганду, часто перевидають контент один одного. Також їх матеріали дублюють на таких ресурсах, як Global Research і Fort Russ News. Ще вони виходять в російських державних ЗМІ RT і Sputnik.

Geopolitica.ru передруковує статті з Fort Russ News, включаючи статтю з дезінформацією про те, що терористична атака організації ІГІЛ в Брюсселі в 2016 році була операцією під чужим прапором, проведеною Сполученими Штатами і НАТО.

Резюмуючи, в доповіді вказали, що, хоча “дезінформація Росії є загрозою, вона не залишається без протидії”.

“Центр глобального взаємодії (GEC) буде продовжувати викривати дезінформацію, яка, як ми бачимо, виходить від Росії та інших зловмисних суб’єктів, щоб міжнародна громадськість і співтовариство по боротьбі з дезінформацією мали чітке розуміння того, як дезінформація поширюється і як ми можемо колективно протидіяти їй”, – йдеться в доповіді.

Як відомо, саме Центр глобальної взаємодії (GEC) очолює і координує зусилля федерального уряду США з викриття та протидії іноземній пропаганді та дезінформації.