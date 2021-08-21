Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен подякував країнам, які допомагають евакуювати людей з Кабула (Афганістан). Це країни, які забрали своїх громадян чи надали тимчасовий притулок афганським біженцям.

Про це повідомили на сайті Держдепу.

“Я хотів би подякувати нашим партнерам по всьому світу, які зіграли важливу роль в операції з евакуації. Бахрейн, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Туреччина, Україна, Об’єднані Арабські Емірати, Велика Британія та Узбекистан надали американцям та іншим громадянам право на транзит через їх території у безпечне місце”, – сказано в заяві.

Також Блінкен подякував країнам, які допомагають з переселенням афганців, які знаходяться в групі ризику. Зокрема, це жінки та діти. Окрім України, це такі країни, як Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда та Уганда.

За інформацією Пентагону, за минулу добу з аеропорту Кабула вдалося евакуювати 3,8 тисячі осіб. Це шість американських військових літаків С-17 та 32 чартерних рейси. На військових літаках вдалося вивезти всього 1600 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 17 серпня, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, територію якого захопили бойовики ісламістського угруповання “Талібан”.

21 серпня з аеропорту Кабула вилетів український військово-транспортний літак “Іл-76МД” з людьми на борту. Ккількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну наразі уточнюється.

15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.