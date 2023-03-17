Про це інформує пресслужба Агентства зі співробітництва в галузі оборони та безпеки США.
Польща звернулася із запитом на купівлю 800 ракет AGM-114R2 Hellfire і чотирьох тренувальних ракет M36 Hellfire.
Також до запиту входить технічна допомога Офісу програми з наземних засобів ураження тактичної авіації; технічна допомога Директорату з управління безпекою; технічна допомога Об’єднаним системам ударних засобів ураження; секретні і несекретні публікації; запчастини; ремонт і повернення; зберігання та інші супутні елементи логістики та підтримки програми. Загальна вартість становить 150 мільйонів доларів США.
В Агентства зі співробітництва в галузі оборони та безпеки США зазначили, що цей запропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.
Крім того, це також сприятиме покращенню військових цілій Польщі щодо оновлення спроможності, одночасно покращуючи взаємодію зі Сполученими Штатами та іншими союзниками.
“Польща має намір використовувати ці оборонні вироби та послуги для модернізації своїх Збройних сил і розширення своїх можливостей для зміцнення внутрішньої оборони та стримування регіональних загроз”, – підкреслили в Агентстві зі співробітництва в галузі оборони та безпеки США.
- Прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький заявив, що Польща є частиною НАТО, найсильнішого військового альянсу в історії світу, водночас закликав мати настільки сильну армію, щоб вона мала достатню силу стримування, і її ніколи не потрібно було використовувати.
- У Польщі зміцнюють оборонний потенціал, збільшуючи чисельність Збройних сил та купуючи сучасне озброєння та зміцнюючи відносини із союзниками. Зокрема польський уряд замовив для своєї армії 1400 бойових машин піхоти Borsuk власного виробництва.