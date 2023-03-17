Державний департамент США схвалив можливий продаж Польщі ракет Hellfire і супутнього обладнання на суму 150 мільйонів доларів.

Про це інформує пресслужба Агентства зі співробітництва в галузі оборони та безпеки США.

Польща звернулася із запитом на купівлю 800 ракет AGM-114R2 Hellfire і чотирьох тренувальних ракет M36 Hellfire.

Також до запиту входить технічна допомога Офісу програми з наземних засобів ураження тактичної авіації; технічна допомога Директорату з управління безпекою; технічна допомога Об’єднаним системам ударних засобів ураження; секретні і несекретні публікації; запчастини; ремонт і повернення; зберігання та інші супутні елементи логістики та підтримки програми. Загальна вартість становить 150 мільйонів доларів США.

В Агентства зі співробітництва в галузі оборони та безпеки США зазначили, що цей запропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Крім того, це також сприятиме покращенню військових цілій Польщі щодо оновлення спроможності, одночасно покращуючи взаємодію зі Сполученими Штатами та іншими союзниками.

“Польща має намір використовувати ці оборонні вироби та послуги для модернізації своїх Збройних сил і розширення своїх можливостей для зміцнення внутрішньої оборони та стримування регіональних загроз”, – підкреслили в Агентстві зі співробітництва в галузі оборони та безпеки США.