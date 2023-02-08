Державний департамент США схвалив потенційний продаж Польщі ракет великої дальності, реактивних снарядів та пускових установок у межах угоди на суму до 10 мільярдів доларів.

Про це інформує Reuters із посиланням на повідомлення Пентагону.

Відтак, пакет озброєння для продажу Польщі містить у собі високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS. Також до пакета входять 18 пускових установок HIMARS, 45 ракет армійської тактичної ракетної системи ATACMS з дальністю 297 км та 1 559 ракет системи керованого залпового вогню GMLRS.

Водночас за даними видання, Сполучені Штати відхилили прохання України про передачу ракет ATACMS, і Польщі не дозволять передавати їх Україні без схвалення США.

Вчора, 7 лютого, Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони США повідомило Конгрес про можливий продаж озброєння Польщі.

“Запропонований продаж озброєння покращить військові цілі Польщі щодо оновлення оборонного потенціалу” — заявили у Пентагоні.

У виданні зазначили, що у 2022 році Польща отримала дозвіл на купівлю 116 танків M1A1 Abrams і 250 танків M1A2 виробництва General Dynamics.

У травні Польща запросила у США додаткові 500 пускових установок HIMARS, але, за даними польських ЗМІ, Lockheed Martin Corp заявила, що може запропонувати близько 200. У жовтні Польща підписала угоду про купівлю 288 ракетних установок Chunmoo у Південної Кореї.

Попри схвалення Держдепу США щодо продажу зброї Польщі, інформації про підписання угоди чи завершення переговорів немає.

“Велике підкріплення польської артилерії наближається. Ми починаємо переговори щодо ціни”, – повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.