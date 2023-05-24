24 травня Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду України зенітно-ракетної системи NASAMS та відповідного обладнання за орієнтовною вартістю 285 мільйонів доларів.

Джерело: пресслужба Держдепартаменту США

Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони вже видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.

У Держдепі зауважили, що цей продаж підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою для політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Зауважили, що Україна має нагальну потребу у збільшенні своїх можливостей відносно захисту від російських ракетних ударів та авіації. Отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну національну інфраструктуру.

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Водночас додали, що пропонований продаж цього обладнання та підтримка не змінить основний військовий баланс у регіоні.

NASAMS зарекомендувала себе як ефективна система.

Довідка. NASAMS — норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon. Комплекс створювався для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії. Ця система з американським радаром, може випустити 72 ракети за 12 секунд, збиваючи літаки, гелікоптери і крилаті ракети. ЗРК використовують 12 країн світу, тоді як США взяли її на озброєння як один з видів захисту Білого Дому.