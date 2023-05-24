Джерело: пресслужба Держдепартаменту США
Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони вже видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.
У Держдепі зауважили, що цей продаж підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою для політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.
Зауважили, що Україна має нагальну потребу у збільшенні своїх можливостей відносно захисту від російських ракетних ударів та авіації. Отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну національну інфраструктуру.
Водночас додали, що пропонований продаж цього обладнання та підтримка не змінить основний військовий баланс у регіоні.
NASAMS зарекомендувала себе як ефективна система.
Довідка. NASAMS — норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon. Комплекс створювався для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії. Ця система з американським радаром, може випустити 72 ракети за 12 секунд, збиваючи літаки, гелікоптери і крилаті ракети. ЗРК використовують 12 країн світу, тоді як США взяли її на озброєння як один з видів захисту Білого Дому.
- Подібно до синьо-жовтих прапорів, які майоріли у США, коли Росія вдерлася в Україну 15 місяців тому, підтримка постачання озброєння Україні залишається на високу рівні серед американців, показало опитування, проведене Школою державної політики Гарріса Чиказького університету, та дані NORC.
- Посадовці з Центральної та Східної Європи припускають, що восени 2023 року Україна вже зможе отримати винищувачі американського виробництва F-16.
- Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема система ППО TRML-4D, вантажівки Zetros та розвідувальні безпілотники Vector. Планується постачання шести ЗРК IRIS-T SLM, більше сотні танків Leopard та 18 установок Gepard.
- Українські розвідники отримають 105 безпілотників Vector у межах контракту Міністерства оборони України з німецькою компанією-виробником БпЛА Quantum-Systems GmbH.
- 4 квітня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні на загальну суму у 2,6 мільярда доларів.