Держдеп США: У протестувальників Грузії має бути змога вільно заявляти про свої права

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що посилання народу Грузії, уряду Грузії, населенню та урядам усього світу полягає в тому, що Сполучені Штати підтримують усіх тих, хто мирно висловлює свої універсальні права.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

Мирним демонстрантам, зауважив Прайс, має бути дозволено вільно висловлювати свої права.

Він наголосив, що у США уважно стежать за подіями у Грузії, та бачать повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів було застосовано сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів.

Наше посилання народу Грузії, уряду Грузії та урядам усього світу полягає в тому, що Сполучені Штати підтримують усіх, хто мирно висловлює свої універсальні права. Це універсальне право людей всього світу збиратися, щоб їхні голоси були почуті, щоб вони вільно говорили, щоб їхні уряди були підзвітні. Ми продовжимо стежити за ситуацією на місці в Грузії. Мирним демонстрантам має бути дозволено вільно висловлювати свої права”, – заявив Прайс.

7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”. За це проголосували 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени правлячої партії “Грузинська мрія”.

У Посольстві США у Тбілісі зазначили, що дотримання цих законів нашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами.

Згодом під стінами парламенту розпочалась акція протесту, біля будівлі відбулися сутички між поліцією та учасниками. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту. Силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети. Протестувальники не розходяться.

Своєю чергою, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до нації. Вона підтримала учасників демонстрації, котрі протестують під стінами парламенту та закликала уряд відмовитися від ухвалення закону про “іноагентів”.