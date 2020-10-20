Держдеп США звинуватив 10 осіб, більшість з яких - колишні або нинішні співробітники російської державно-приватної авіакомпанії "Аерофлот" - у причетності до контрабанди з США до Росії електроніки Apple, в тому числі краденої. Влада США відкликала візи у 113 співробітників авіакомпанії.

Про це повідомляється на сайті Держдепу.

За даними влади США, зловмисники переправили до Росії техніку Apple на 50 млн доларів.

“Обвинувачені нібито брали участь у незаконній контрабанді електронних пристроїв, зокрема продукції Apple, з США до Росії через кур’єрів, багато з яких були нинішніми і колишніми співробітниками авіакомпанії Аерофлот”, – заявили в Держдепі.

Відзначається, що всі вони були членами міжнародної контрабандної мережі, яка, в свою чергу, використовувала мережу операторів в США і в Росії для обходу американських експортних законів і правил.

У 113 співробітників “Аерофлоту” відкликали візи. Вісьмох обвинувачених заарештували – це Акмал Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саїдов, Марат Шадхіним, Кирило Сохончук, Зокір Іскандерів і Азамат Бобомуродов. Ще двоє ховаються від слідства.

Обвинувачені вивозили в Росію продукцію Apple (в основному смартфони, Айпад і Apple Watch) – пасажири і співробітники “Аерофлоту” провозили в США готівку, а назад везли електроніку.