Про це повідомляється на сайті Держдепу.
За даними влади США, зловмисники переправили до Росії техніку Apple на 50 млн доларів.
“Обвинувачені нібито брали участь у незаконній контрабанді електронних пристроїв, зокрема продукції Apple, з США до Росії через кур’єрів, багато з яких були нинішніми і колишніми співробітниками авіакомпанії Аерофлот”, – заявили в Держдепі.
Відзначається, що всі вони були членами міжнародної контрабандної мережі, яка, в свою чергу, використовувала мережу операторів в США і в Росії для обходу американських експортних законів і правил.
У 113 співробітників “Аерофлоту” відкликали візи. Вісьмох обвинувачених заарештували – це Акмал Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саїдов, Марат Шадхіним, Кирило Сохончук, Зокір Іскандерів і Азамат Бобомуродов. Ще двоє ховаються від слідства.
Обвинувачені вивозили в Росію продукцію Apple (в основному смартфони, Айпад і Apple Watch) – пасажири і співробітники “Аерофлоту” провозили в США готівку, а назад везли електроніку.
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