Державний департамент США закликав прискорити судову реформу в Україні та підтримати оновлення Вищої ради правосуддя.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на вебсайті Держдепу.

Сполучені Штати разом з урядом України, громадянським суспільством та іншими міжнародними партнерами визнають, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну.

У заяві згадали про прийняті в липні закони, які сприяють судовій реформі в Україні. Йдеться про закон №3711-д, який стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, №5068, який стосується реформування Вищої ради правосуддя та № 5069, що передбачає запровадження адміністративної відповідальності за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

У заяві Державного департаменту зазначається, що міжнародні партнери у відповідь номінували висококваліфікованих експертів для оновлення Вищої ради правосуддя.

Проте 13 вересня Рада суддів України відмовився номінувати українських суддів для участі в цьому процесі, і ця відмова загрожує зірвати обіцянку справжньої судової реформи в Україні.

Як зауважують в американському зовнішньополітичному відомстві, є ще можливість зберегти надбане – Рада суддів може виконати свій обов’язок щодо імплементації закону та висунути кандидатури.

Своєю чергою, американська сторона продовжуватиме сприяти проведенню цієї реформи, щоб народ України міг довіряти своїм судам і суддям і щоб Україна могла продовжити свій шлях до євроатлантичної інтеграції.