Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на вебсайті Держдепу.
Сполучені Штати разом з урядом України, громадянським суспільством та іншими міжнародними партнерами визнають, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну.
У заяві згадали про прийняті в липні закони, які сприяють судовій реформі в Україні. Йдеться про закон №3711-д, який стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, №5068, який стосується реформування Вищої ради правосуддя та № 5069, що передбачає запровадження адміністративної відповідальності за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.
У заяві Державного департаменту зазначається, що міжнародні партнери у відповідь номінували висококваліфікованих експертів для оновлення Вищої ради правосуддя.
Проте 13 вересня Рада суддів України відмовився номінувати українських суддів для участі в цьому процесі, і ця відмова загрожує зірвати обіцянку справжньої судової реформи в Україні.
Як зауважують в американському зовнішньополітичному відомстві, є ще можливість зберегти надбане – Рада суддів може виконати свій обов’язок щодо імплементації закону та висунути кандидатури.
Своєю чергою, американська сторона продовжуватиме сприяти проведенню цієї реформи, щоб народ України міг довіряти своїм судам і суддям і щоб Україна могла продовжити свій шлях до євроатлантичної інтеграції.
Судова реформа принесе більше робочих місць і економічних можливостей, а також справедливість і правосуддя. Меншого український народ не заслуговує.
- Цьогоріч США планують надати Україні 463 млн доларів на проведення реформ, зокрема, судової.
- Посли Великої сімки (G7) та ЄС, а також представники українського парламенту та уряду підписали спільну заяву, в якій наголосили на якнайшвидшому запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
- 3 серпня Володимир Зеленський підписав три закони, необхідні для впровадження судової реформи. Детальніше про їх зміст — за посиланням.
- Перед зустріччю з Зеленським 1 вересня Байден вкотре підтримав прагнення України до членства в НАТО.