В Білому домі створили робочу групу для перешкоджання кібератакам з використанням програм-вимагачів. З цією метою в Державному департаменті запропонують нагороду розміром 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе знайти кіберзлочинців, причетних до хакерських атак проти об'єктів американської інфраструктури.

Про це повідомляє американське видання ABC News.

Адміністрація Байдена також запустить сайт stopransomware.gov. На ньому зберуть ресурси для протидії кіберзагрозам.

Міністерство фінансів закликатиме банки, технологічні компанії та інші сторони до зусиль, спрямованих на боротьбу із відмиванням грошей через криптовалюту й відстеження доходів від використання програм-вимагачів. В рамках цієї ініціативи, американський уряд сподівається конфіскувати більше викупів, які отримали хакери.

Нагороду (10 мільйонів доларів) за інформацію про хакерів, запропонують в рамках програми Держдепартаменту “Винагорода за правосуддя”. Для захисту інсайдерів, які нададуть таку інформацію, запустять спеціальний механізм через даркнет, а гроші виплачуватимуть в криптовалюті.

4 липня Байден сказав, що розвідка США проводить розслідування того, хто стоїть за останньою масованою атакою програм-вимагачів на компанію Kaseya.

До цього агентство Bloomberg інформувало з посиланням на компанію Huntress Labs Inc. (що спеціалізується на комп’ютерній безпеці), що за глобальною хакерською атакою може стояти угруповання REvil, яке пов’язують із Росією. REvil звинувачують в атаці з використанням програм-вимагачів 30 травня на м’ясопереробного гіганта JBS SA, і ймовірно ці хакери стоять за зломами щонайменше на 20 компаній, які надають ІТ-послуги малому та середньому бізнесу.

За даними компанії Huntress Labs Inc., що займається кібербезпекою, постраждало понад 1000 підприємств, і очікується, що їхня кількість зростатиме.

Раніше у Microsoft повідомили про нові хакерські атаки, що здійснило пов’язане з Росією угруповання Nobelium. Вони скоювали злочини проти окремих користувачів, ряду організацій, а також державних установ.

Додамо, що групу російських хакерів Nobelium вважають відповідальними за масштабну атаку на SolarWind.

Наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою у світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.