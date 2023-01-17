Про це йдеться у заяві на офіційному сайті уряду США.

У Держдепі США зазначили, що режим Лукашенка продовжує репресії проти білоруського народу та його демократичних поглядів, зокрема через політично вмотивований заочний суд над лідеркою демократичної опозиції Світланою Тихановською та іншими демократичними активістами, а також через безпідставні звинувачення.

“Щоби відповісти на ці порушення прав людини, Держдепартамент оголошує про введення візових обмежень проти 25 осіб відповідно до Президентської прокламації 8015 за їхню участь у підриві демократії”, – йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

А також зазначається, що ці політично мотивовані судові процеси є останніми прикладами спроб режиму Лукашенка залякати та репресувати тих, хто прагне справедливості, поваги до прав людини та демократичної Білорусі. Світлана Тихановська очолює продемократичний рух із Вільнюса, захищає права людини та продовжує наполягати на демократичному переході в Білорусі. Її судять разом з іншими продемократичними лідерами, включаючи Ольгу Кавалькову, голову Координаційної ради, органу, який має сприяти демократичному переходу Білорусі.

Крім того, минулого місяця режим Лукашенка визнав винними та засудив до 12 років ув’язнення засновника Білоруського фонду спортивної солідарності Алекса Апєйкіна та білоруську олімпійку Олександру Герасименю. Режим Лукашенка також продовжує утримувати як політв’язня лауреата Нобелівської премії миру Алеся Бяляцького.

Візові санкції США введені, зокрема, проти депутатів Національних зборів Білорусі – за їхню роль в ухваленні закону про смертну кару для осіб, засуджених через ймовірні “спроби тероризму”. У Держдепі США наголосили, що ці звинувачення використовуються “для придушення й залякування демократичної опозиції та громадянського суспільства”.

“Ми не будемо стояти осторонь, поки цей режим продовжує переслідувати та репресувати мирних протестувальників, демократичну опозицію, журналістів, профспілкових діячів, активістів, правозахисників і звичайних білорусів” – підкреслили у Держдепі.

Варто зазначити, що включно із сьогоднішньою заявою, Державний департамент вжив заходів щодо запровадження візових обмежень для 322 осіб за підрив демократії в Білорусі після фальсифікованих президентських виборів 2020 року.

“Ми продовжуватимемо використовувати всі відповідні інструменти, щоб притягнути до відповідальності тих громадян Білорусі, що стоять на шляху демократичних прагнень своїх співгромадян”, – зазначається у повідомленні Держдепу США.