Держдеп США зарахував росіян до «бездомних національностей»

Про це йдеться в інструкції Держдепу для заявників на візу.
Американська влада зараховує до “бездомних національностей” (Homeless Nationalities) громадян країн, у яких немає консульського представництва США, або у яких склалася нестабільна політична ситуація, через що дипломати не можуть виконувати свої функції.
Окрім Росії, у переліку “бездомних національностей” перебувають Куба, Еритрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.
У документі зазначається, що росіяни у разі запиту американської візи повинні звернутися в посольство США у Варшаві (Польща).
Як відомо, 1 серпня 2021 року Росія запровадила заборону на роботу російських громадян в американському посольстві. Це поставило під загрозу діяльність посольства США у Москві та здатність Державного департаменту США задовольняти консульські потреби американців у Росії.
- 21 квітня Російська Федерація вислала зі своєї території десять співробітників посольства США в Москві.
- Міністерство закордонних справ Росії звинуватило трьох американських дипломатів у тому, що вони нібито крали речі у російського громадянина. Їх хочуть позбавити дипломатичного імунітету.
- Представники Республіканської та Демократичної партій у Сенаті США Марко Рубіо, Джим Ріш, Марк Ворнер та Боб Менендес звернулися до президента Джо Байдена з закликом щодо розширення штату американського посольства в Москві, а якщо російський уряд відмовиться — депортувати 300 російських дипломатів зі США.