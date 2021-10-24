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Держдеп США зарахував росіян до «бездомних національностей»

Державний департамент США зарахував росіян, які хочуть оформити візу, до категорії громадян "бездомних національностей" (Homeless Nationalities).

Неділя, 24 жовтня 2021, 12:28

Про це йдеться в інструкції Держдепу для заявників на візу.

Американська влада зараховує до “бездомних національностей” (Homeless Nationalities) громадян країн, у яких немає консульського представництва США, або у яких склалася нестабільна політична ситуація, через що дипломати не можуть виконувати свої функції.

Окрім Росії, у переліку “бездомних національностей” перебувають Куба, Еритрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.

У документі зазначається, що росіяни у разі запиту американської візи повинні звернутися в посольство США у Варшаві (Польща).

Як відомо, 1 серпня 2021 року Росія запровадила заборону на роботу російських громадян в американському посольстві. Це поставило під загрозу діяльність посольства США у Москві та здатність Державного департаменту США задовольняти консульські потреби американців у Росії.

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Теги: бездомні національності, Держдеп США, Росія

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