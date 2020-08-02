Сполучені Штати Америки засудили рішення уряду Гонконгу перенести на рік вибори в парламент, які мали відбутися 6 вересня 2020 року.

Таку заяву зробив держсекретар США Майк Помпео.

За його словами, немає ніяких серйозних причин для перенесення виборів на цілий рік.

“Ймовірно, Гонконг більше ніколи не зможе проголосувати – ні за що, ні за кого. Ця сумнівна акція підтверджує, що Пекін не має наміру дотримуватися зобов’язань, які він взяв на себе перед населенням Гонконгу і Великобританією”, – йдеться в повідомленні Держдепу.

Помпео також додав, що якщо гонконгівський уряд не перегляне своє рішення, то Гонконг перетвориться в ще одне місто Китаю.

“Вибори повинні бути проведені якомога ближче до 6 вересня і таким чином, щоб вони відображали волю і сподівання гонконгського народу. Якщо цього не відбудеться, то, на жаль, Гонконг продовжить свій шлях до того, щоб стати просто ще одним комуністичним містом Китаю”, – заявив держсекретар США.