Державний департамент США ухвалив рішення значно скоротити кількість представників дипломатичної місії, які працюють в Кабулі (Афганістан). Це пов'язано з "безпековою ситуацією" в країні.

Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс.

Він пояснив, що американські дипломати залишатимуться та працюватимуть в Кабулі, але їх кількість буде максимально обмежено.

“Наше посольство буде відкритим, дипломатична місія продовжиться”, – пояснив представник Держдепу США.

Поки що Прайс не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про те, що американське посольство доведеться перенести в міжнародний аеропорт Кабулу імені Хаміда Карзая.

Скорочення штату працівників посольства в Кабулі почнеться найближчими днями. Американських військових направлять в міжнародний аеропорт в Кабулі, аби допомогти евакуювати представників посольства США. Це пов’язано з тим, що представники Талібану швидко захоплюють нові міста в країні на тлі виведення американських військ.

“Для президента найголовніше – безпека американських громадян, які працюють за кордоном”, – зробив акцент Прайс.

Окрім скорочення дипмісії, США розпочинають щоденно відправляти авіарейси для евакуації перекладачів та інших афганців, які допомагали США під час війни й тепер їх життя в небезпеці через наступ талібів.

“Ми плануємо продовжити нашу дипломатичну роботу в Афганістані. США будуть продовжувати підтримувати консульські служби, в тому числі обробку та роботу спеціальної програми іммігрантських віз й продовжуватиме займатися дипломатією з урядом Афганістану та народом”, – пояснив Прайс.

Президент США Джо Байден напередодні закликав афганських військових боротися “за свою націю” та сказав, що не шкодує про рішення вивести американські війська з території Афганістану. Він зазначив, що США підтримують афганські сили з повітря, а також продовольством, зарплатою та обладнанням.

За даними американської розвідки, Талібан захопив 9 з 34 столиць провінцій в Афганістані.

За даними ООН, протягом останнього місяця через бої між талібами та афганськими військовими, було вбито тисячу мирних жителів.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.