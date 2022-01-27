Про це пише The Guardian.
“Я хочу бути чітко зрозумілим: якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, “Північний потік-2″ не просуватиметься вперед”, – сказав Прайс в ефірі радіостанції NPR.
Дипломат зазначив, що наразі газопровід іще не введений в дію, й остаточна реалізація проекту є для США, Німеччини і трансатлантичного співтовариства “важелем впливу” на Росію, а не важелем впливу Москви на Захід.
Своєю чергою посол Німеччини у Вашингтоні Емілі Габер, написала в Twitter, що таку позицію підтримує і Берлін.
“США та Німеччина спільно заявили минулого літа: якщо Росія використовує енергію як зброю або якщо станеться порушення суверенітету України, Росії доведеться заплатити високу ціну”, – сказав Хабер.
Раніше Вашингтон ввів санкції щодо фірм, які беруть участь у спорудженні трубопроводу.
- Нагадаємо, Німеччина просить не застосовувати обмеження для енергетичного сектору до пакета можливих санкцій проти Російської Федерації. Водночас країна має намір підтримати обмеження проти деяких російських банків та державних підприємств.
- Нагадаємо, у квітні 2021 року голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Рьоттген вперше підтримав ідею надання Україні оборонної зброї. Проте, ФРН досі відмовляється постачати зброї Україні. Окрім цього, країна також намагається блокувати допомогу інших країн.
- Нещодавно Віталій Кличко зауважив, що Німеччина, як європейський партнер України, “не лише не допомагає, але й блокує військову допомогу інших країн та підтримує “Північний потік 2″, який Росія використовує у якості економічної зброї”. За словами Віталія Кличка, така ситуація викликає щонайменше “збентеженість і розчарування” та ставить під питання дружбу двох країн.
- У своєму зверненні до канцлера Федеративної Республіки Німеччини (ФРН) Олафа Шольца українські євреї закликали Німеччину до відповідальності та рішучіших дій у питанні допомоги Україні.
- Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Він додав, що з тривогою спостерігає за тим, як німецький уряд блокує постачу боєприпасів в Україну з Естонії.
- Своєю чергою, посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок, щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.