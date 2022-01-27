Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс запевнив, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати, якщо Російські війська вдеруться в Україну. Остаточна реалізація проєкту є для США, Німеччини і трансатлантичного співтовариства "важелем впливу" на Росію.

Про це пише The Guardian.

“Я хочу бути чітко зрозумілим: якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, “Північний потік-2″ не просуватиметься вперед”, – сказав Прайс в ефірі радіостанції NPR.

Дипломат зазначив, що наразі газопровід іще не введений в дію, й остаточна реалізація проекту є для США, Німеччини і трансатлантичного співтовариства “важелем впливу” на Росію, а не важелем впливу Москви на Захід.

Своєю чергою посол Німеччини у Вашингтоні Емілі Габер, написала в Twitter, що таку позицію підтримує і Берлін.

“США та Німеччина спільно заявили минулого літа: якщо Росія використовує енергію як зброю або якщо станеться порушення суверенітету України, Росії доведеться заплатити високу ціну”, – сказав Хабер.



Раніше Вашингтон ввів санкції щодо фірм, які беруть участь у спорудженні трубопроводу.