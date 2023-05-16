16 травня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Державний департамент не виключатиме визнання Росії державою-спонсоркою тероризму на тлі звинувачень у вчиненні звірств проти України.

Про це повідомляє CNN.

На слуханнях Комітету з асигнувань Сенату сенатор Ліндсі Грем запитав Блінкена щодо визнання РФ державою-спонсоркою тероризму.

“Ви ніколи не збираєтеся називати тероризм, спонсорований державою, чи не так?”.

На що Блінкен заперечив та швидко відповів: “Ніколи не кажи ніколи”.

Згодом під час слухань Держсекретар наголосив на санкціях, які США запровадили проти Росії.

Законодавці та українські посадовці неодноразово чинили тиск на адміністрацію Байдена, щоб вона визнала Росію державою-спонсоркою терору, проте адміністрація Байдена не вжила таких дій через побоювання щодо небажаних наслідків.

Деякі американські посадовці підтримують Київ у цьому питанні. Зокрема спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму. В іншому випадку, наголосила вона, це зробить Конгрес США.

Також пані посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що Вашингтон серйозно розглядає питання можливості оголосити РФ державою-спонсором тероризму, проте це вимагає ретельного аналізу відповідно до американських законів.

Зауважимо також, що визнавати країну державою-спонсором тероризму має Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Та за даними ЗМІ, поки Конгрес США та Україна закликають Білий дім визнати Росію державою-спонсором тероризму, державний секретар США Ентоні Блінкен, який, власне, і має право визнавати держав-спонсорів тероризму, остерігається робити такий крок щодо Російської Федерації.

Визнання країни державою-спонсором тероризму передбачає обмеження іноземної допомоги, заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення, певні заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення та різні фінансові та інші обмеження.

У Нижній палаті Конгресу США представили законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

23 червня Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з міжнародних відносин підтримав резолюцію з закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Окрім цього, Верховна Рада України підтримала заклик до Палати представників і Сенату США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму. За проголосували 344 народних депутати.

Тоді як у міністерстві закордонних справ РФ допустили розрив дипломатичних відносин із США у разі оголошення Вашингтоном РФ країною-спонсором тероризму.

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У вересні 2022 року президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росію не варто називати державою-спонсором тероризму.

Водночас на початку цього року Міністерство фінансів США оголосило, що визнає російську організацію найманців Вагнера “транснаціональною злочинною організацією”.