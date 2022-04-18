Держдепартамент США розглядає можливість назвати РФ державою-спонсором тероризму

Про це інформує американський канал CNN.
“Ми уважно вивчаємо факти, уважно розглядаємо закон. Незалежно від того, чи це чинні повноваження, чи будь-які інші повноваження, доступні нам згідно із законом, ми будемо застосовувати їх, якщо вони будуть ефективними та доречними”, – зазначив речник Держдепартаменту Нед Прайс, коли його запитали про можливість визнати РФ державою-спонсором тероризму.
Визначення держави-спонсора тероризму — це країна, яка “неодноразово надала підтримку актам міжнародного тероризму”, згідно з Держдепартаментом. Є лише чотири країни, які наразі вважаються державними спонсорами тероризму з боку США: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія.
Президент України Володимир Зеленський в одній із телефонних розмов звернувся до президента США Джо Байдена з проханням визнати РФ державою-спонсором тероризму.
Наразі США вже ввели суворі санкції проти РФ через війну в Україні, але додавання РФ до списку було б символічним кроком, який також завдасть ще більших втрат для російської економіки. Це призведе до таких дій, як заборона РФ купувати певні предмети, які можна використовувати в комерційних або військових цілях, а також санкції проти інших людей і країн, які все ще займаються певною торгівлею з РФ.
- Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що банкрутство РФ – лише питання часу, та закликала якнайшвидше надати зброю Україні для швидкого завершення війни.
- Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що війна з РФ буде виграна на полі бою.
- Європейські партнери мають на меті якнайшвидше закінчити війну. Для цього Європейський Союз продовжить споряджати зброю до України та чинити тиск на Кремль.
- У РФ зупиняють виробництво зенітно-ракетних комплексів. Заводи-виробники не можуть продовжити роботу через санкції, тому частину працівників відправляють на російсько-український фронт.