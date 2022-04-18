російсько-українська війна
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Держдепартамент США розглядає можливість назвати РФ державою-спонсором тероризму

Представники Держдепартаменту США розглядають усі доступні для них інструменти, щоб притягнути РФ до відповідальності за війну в Україні, зокрема й можливість позначення РФ державою-спонсором тероризму. За словами посадовця адміністрації президента США, процес може зайняти декілька тижнів, перш ніж буде прийнято рішення.

Вівторок, 19 квітня 2022, 00:58
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Про це інформує американський канал CNN.

“Ми уважно вивчаємо факти, уважно розглядаємо закон. Незалежно від того, чи це чинні повноваження, чи будь-які інші повноваження, доступні нам згідно із законом, ми будемо застосовувати їх, якщо вони будуть ефективними та доречними”, – зазначив речник Держдепартаменту Нед Прайс, коли його запитали про можливість визнати РФ державою-спонсором тероризму.

Визначення держави-спонсора тероризму — це країна, яка “неодноразово надала підтримку актам міжнародного тероризму”, згідно з Держдепартаментом. Є лише чотири країни, які наразі вважаються державними спонсорами тероризму з боку США: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія.

Президент України Володимир Зеленський в одній із телефонних розмов звернувся до президента США Джо Байдена з проханням визнати РФ державою-спонсором тероризму.

Наразі США вже ввели суворі санкції проти РФ через війну в Україні, але додавання РФ до списку було б символічним кроком, який також завдасть ще більших втрат для російської економіки. Це призведе до таких дій, як заборона РФ купувати певні предмети, які можна використовувати в комерційних або військових цілях, а також санкції проти інших людей і країн, які все ще займаються певною торгівлею з РФ.

Теги: ізоляція рф, посібники терористів, рф терористи, санкції, США

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