Держдепартамент США розглядає можливість назвати РФ державою-спонсором тероризму

Представники Держдепартаменту США розглядають усі доступні для них інструменти, щоб притягнути РФ до відповідальності за війну в Україні, зокрема й можливість позначення РФ державою-спонсором тероризму. За словами посадовця адміністрації президента США, процес може зайняти декілька тижнів, перш ніж буде прийнято рішення.

Про це інформує американський канал CNN.

“Ми уважно вивчаємо факти, уважно розглядаємо закон. Незалежно від того, чи це чинні повноваження, чи будь-які інші повноваження, доступні нам згідно із законом, ми будемо застосовувати їх, якщо вони будуть ефективними та доречними”, – зазначив речник Держдепартаменту Нед Прайс, коли його запитали про можливість визнати РФ державою-спонсором тероризму.

Визначення держави-спонсора тероризму — це країна, яка “неодноразово надала підтримку актам міжнародного тероризму”, згідно з Держдепартаментом. Є лише чотири країни, які наразі вважаються державними спонсорами тероризму з боку США: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія.

Президент України Володимир Зеленський в одній із телефонних розмов звернувся до президента США Джо Байдена з проханням визнати РФ державою-спонсором тероризму.

Наразі США вже ввели суворі санкції проти РФ через війну в Україні, але додавання РФ до списку було б символічним кроком, який також завдасть ще більших втрат для російської економіки. Це призведе до таких дій, як заборона РФ купувати певні предмети, які можна використовувати в комерційних або військових цілях, а також санкції проти інших людей і країн, які все ще займаються певною торгівлею з РФ.