Про це йдеться на офіційному сайті Держдуми РФ.
Підтримали ратифікацію 400 російських депутатів. Голосів “проти” чи “утримались” не було.
Окрім цього, перед голосуванням за ратифікацію Держдума внесла поправки, щоб договір став дійсним одразу, а не через 10 днів після голосування.
Зазначається, що договір про співпрацю з “республіками” буде діяти протягом 10-ти років. Проте він буде автоматично продовжуватись на наступні 5-річні періоди, допоки одна зі сторін письмово не заявить про бажання припинити дію договору. Це потрібно зробити не пізніше, аніж за 6 місяців до закінчення встановленого періоду дії договору.
У договорі вказано, що сторони будуть допомагати один одному, у тому числі у військовій сфері, використовувати та вдосконалювати військові структури та військові бази на своїх територіях.
Також передбачені окремі домовленості щодо військової співпраці. Сторони зобов’язали не вступати у будь-які блоки чи союзи, які направлені проти когось зі сторін.
Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін вважає, що визнання незалежності “Л/ДНР” та ратифікація договорів про дружбу та співпрацю повинні “зупинити бійню та смерті росіян, які там проживають”.
- Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля заявив, що підпише указ про визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Опісля Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти президента Російської Федерації Володимира Путіна через його заклики стосовно посягання на територіальну цілісність України.
- Разом із визнанням незалежності “Л/ДНР”21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.