Депутати Державної думи Росії ратифікували договір про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між РФ та "Л/ДНР". Відповідне рішення було підтримане на сьогоднішньому пленарному засіданні. Це сталось після того, як напередодні президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності самопроголошених "республік" Донбасу.

Про це йдеться на офіційному сайті Держдуми РФ.

Підтримали ратифікацію 400 російських депутатів. Голосів “проти” чи “утримались” не було.

Окрім цього, перед голосуванням за ратифікацію Держдума внесла поправки, щоб договір став дійсним одразу, а не через 10 днів після голосування.

Зазначається, що договір про співпрацю з “республіками” буде діяти протягом 10-ти років. Проте він буде автоматично продовжуватись на наступні 5-річні періоди, допоки одна зі сторін письмово не заявить про бажання припинити дію договору. Це потрібно зробити не пізніше, аніж за 6 місяців до закінчення встановленого періоду дії договору.

У договорі вказано, що сторони будуть допомагати один одному, у тому числі у військовій сфері, використовувати та вдосконалювати військові структури та військові бази на своїх територіях.

Також передбачені окремі домовленості щодо військової співпраці. Сторони зобов’язали не вступати у будь-які блоки чи союзи, які направлені проти когось зі сторін.

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін вважає, що визнання незалежності “Л/ДНР” та ратифікація договорів про дружбу та співпрацю повинні “зупинити бійню та смерті росіян, які там проживають”.