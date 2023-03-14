У нижній палаті російського парламенту, Державній думі, схвалили кримінальне покарання для тих, хто дискредитує "добровольчі" групи, які воюють проти України. Серед них йдеться про ПВК "Вагнер", який належить Євгену Пригожину.

Про це повідомило Reuters.

Поправку запровадили як “захистит” бойовиків групи “Вагнера”. Засновник Євген Пригожин пропонував розширення заходів цензури, які ввела Росія під час війни, після того, як російські військові вдерлися до України.

У січні 2023 року засновник ПВК звернувся до парламенту. У проханні йшлося заборонити негативні повідомлення у ЗМІ про його людей шляхом внесення поправок до Кримінального кодексу. Спікер Держдуми В’ячеслав Володін швидко підтримав цю ідею.

У російському законодавстві “дискредитація” армії може бути покарана позбавленням волі на строк до п’яти років. Також за розповсюдження “відомо неправдивої інформації” про неї передбачено до 15 років позбавлення волі. Відтепер норми поширюватимуться на “добровольчі формування, організації або особи”, які сприяють у виконанні завдань, покладених на збройні сили РФ.

“ОВД-Інфо”, правозахисна група, заявила, що російські прокурори вже порушили понад 5800 справ проти людей за дискредитацію збройних сил. Уряд також використав закони про боротьбу з розповсюдженням неправдивої інформації для винесення тривалих тюремних термінів давнім критикам Кремля.