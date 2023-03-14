У нижній палаті російського парламенту, Державній думі, схвалили запровадження кримінального покарання для тих, хто дискредитує "добровольчі" групи, які воюють проти України. Зокрема йдеться про ПВК "Вагнер", яка належить Євгену Пригожину.

Про це повідомило Reuters.

Поправку запровадили для “захисту” бойовиків групи “Вагнер”. Її засновник, Євген Пригожин пропонував розширити заходи цензури, які ввела Росія під час війни, після того, як російські військові вдерлися до України.

У січні 2023 року засновник ПВК звернувся до парламенту. Він просив заборонити негативні повідомлення у ЗМІ про його людей шляхом внесення поправок до Кримінального кодексу. Спікер Держдуми В’ячеслав Володін швидко підтримав цю ідею.

У російському законодавстві за “дискредитацію” армії передбачено покарання позбавленням волі на строк до п’яти років. Також за розповсюдження “завідомо неправдивої інформації” про неї передбачено до 15 років позбавлення волі. Відтепер ці норми поширюватимуться і на “добровольчі формування, організації або особи”, які сприяють у виконанні завдань, покладених на збройні сили РФ.

“ОВД-Інфо”, правозахисна група, заявила, що російські прокурори вже порушили понад 5800 справ проти людей за “дискредитацію” збройних сил. Уряд також використав закони про боротьбу з розповсюдженням неправдивої інформації для винесення тривалих тюремних термінів давнім критикам Кремля.