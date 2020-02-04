Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що перевірятимуть як державні, так і приватні підприємства.
“Порушників чекає дисциплінарна, адміністративна, цивільна і навіть кримінальна відповідальність. Крім того, підприємства мають компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням навколишнього природного середовища та погіршенням якості природних ресурсів”, – наголосив Кулеба.
Він також додав, що перевірки проводитимуть із залученням медіа, щоби процес був максимально прозорим та відкритим.
- Раніше Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу щодо подолання наслідків зміни клімату, яка опікуватиметься охороною здоров’я та добробуту громадян у зв’язку з цим.