Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу заблокувала більше як на 3,5 мільярда гривень фінансові операції осіб, яких підозрюють у причетності до військової агресії Російської Федерації та Республіки Білорусь проти України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

В уряді зазначили, що Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, протягом 9 місяців 2022 року вживала посилених заходів практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зараз основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь щодо України, зокрема диверсійно-розвідувальних груп.

Відтак, за 9 місяців 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 170 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами, зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією РФ та РБ щодо України.

Під час зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторинг заблокував кошти у сумі 3,55 млрд гривень.

“Насамперед з метою результативного санкціонування дій країни-терориста, Держфінмоніторинг докладає максимум зусиль, направлених на позбавлення РФ фінансово-економічного потенціалу для продовження кровопролитної агресії в Україні та невідворотності повного відшкодування усієї шкоди, завданої їх кривавими діями на нашій землі”, – зазначили у відомстві.

Відтак, в межах операційної діяльності, за 9 місяців 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 653 матеріали, зокрема 400 узагальнених матеріалів та 253 додаткових узагальнених матеріали.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 41,1 млрд гривень.