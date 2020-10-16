Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
За словами Лещенка, Держгеокадастр провів аудит, і його результати шокують.
“Я точно сьогодні можу сказати на всю країну, що понад 5 млн га земель сільськогосподарського призначення державної форми власності виведені у приватну власність через механізми так званої безоплатної приватизації”, — заявив він.
Голова Держгеокадастру зазначив, що зміни у законодавство, що допомогли чиновникам здійснити настільки масштабний грабунок землі, було внесено ще на початку 2000-х.
“З 2001 року, як ввели безоплатну приватизацію, почали здійснювати цей грабунок. А у 2002 внесли зміни до закону про місцеве самоврядування і забрали повноваження у громад розпоряджатися землею. Для чого це було зроблено? Нейтралізували громади, дали чиновникам в адміністрації і сказали: працюйте, приватизуйте.
І фактично у нас утворилися чиновницькі клани, які використовуючи адмінресурс сформували величезні латифундії земель у приватній власності. Але дуже важливо: непідмораторної форми, яку всі так священно боронять. А придумали дуже хороші формулювання і вийшли на апогей уже з 2010-2012 року. Це так званий “особисте селянське господарство”. Це непідмораторна форма: купуй, продавай, хоч іноземцю, віджуджуй, що завгодно. І вийшли на режим “деребану”, який вимірюється розмірами європейських країн (20 європейських держав, зокрема, Словаччина, мають площу меншу за 5 млн га — ред.)“, — пояснив він.
За словами Лещенка, наразі Держгеокадастр оцифровує цю інформацію, переводить до електронного реєстру.
Голова Держгеокадастру наголосив, що вже наступного року інформація про всіх, хто причетний до схем з землею, буде доступна широкому загалу, та обставини незаконного оформлення земель. Доступ, відповідно, матимуть і правоохоронці, що дозволить розслідувати всі ці випадки.
Лещенко додав, що імена сьогодні не розголошуються, аби не було звинувачень у тому, що голосна заява про виявлення масштабного грабунку державної землі використовується з політичних мотивів.
Проте нардеп від “Опозиційної платформи — За життя” Нестор Шуфрич все одно зауважив, що робити таку заяву напередодні виборів не є доречним.
“Так сталося, що за тиждень до виборів от так новина. Зараз виявляється, що правоохоронні органи вже щось розслідують, все це було тишком-нишком і за тиждень до виборів треба то все казати”, — сказав він.
- У жовтні минулого року тодішній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про те, що створено електронний реєстр всіх даних Геокадастру.
- У липні 2019 року на цю посаду призначили Дениса Башлика. Його було звільнено у травні поточного року.
- У червні 2020 року службу очолив Рома Лещенко.