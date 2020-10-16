Глава Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко заявив, що за підсумками аудиту стало відомо, що понад 5 млн землі з держвласності безкоштовно приватизували.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

За словами Лещенка, Держгеокадастр провів аудит, і його результати шокують.

“Я точно сьогодні можу сказати на всю країну, що понад 5 млн га земель сільськогосподарського призначення державної форми власності виведені у приватну власність через механізми так званої безоплатної приватизації”, — заявив він.

Голова Держгеокадастру зазначив, що зміни у законодавство, що допомогли чиновникам здійснити настільки масштабний грабунок землі, було внесено ще на початку 2000-х.

“З 2001 року, як ввели безоплатну приватизацію, почали здійснювати цей грабунок. А у 2002 внесли зміни до закону про місцеве самоврядування і забрали повноваження у громад розпоряджатися землею. Для чого це було зроблено? Нейтралізували громади, дали чиновникам в адміністрації і сказали: працюйте, приватизуйте. І фактично у нас утворилися чиновницькі клани, які використовуючи адмінресурс сформували величезні латифундії земель у приватній власності. Але дуже важливо: непідмораторної форми, яку всі так священно боронять. А придумали дуже хороші формулювання і вийшли на апогей уже з 2010-2012 року. Це так званий “особисте селянське господарство”. Це непідмораторна форма: купуй, продавай, хоч іноземцю, віджуджуй, що завгодно. І вийшли на режим “деребану”, який вимірюється розмірами європейських країн (20 європейських держав, зокрема, Словаччина, мають площу меншу за 5 млн га — ред.)“, — пояснив він.

За словами Лещенка, наразі Держгеокадастр оцифровує цю інформацію, переводить до електронного реєстру.

Голова Держгеокадастру наголосив, що вже наступного року інформація про всіх, хто причетний до схем з землею, буде доступна широкому загалу, та обставини незаконного оформлення земель. Доступ, відповідно, матимуть і правоохоронці, що дозволить розслідувати всі ці випадки.

Лещенко додав, що імена сьогодні не розголошуються, аби не було звинувачень у тому, що голосна заява про виявлення масштабного грабунку державної землі використовується з політичних мотивів.

Проте нардеп від “Опозиційної платформи — За життя” Нестор Шуфрич все одно зауважив, що робити таку заяву напередодні виборів не є доречним.

“Так сталося, що за тиждень до виборів от так новина. Зараз виявляється, що правоохоронні органи вже щось розслідують, все це було тишком-нишком і за тиждень до виборів треба то все казати”, — сказав він.