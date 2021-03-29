Державна служба геології та надр анулювала ліцензії 19 компаній, що потрапили під санкції Ради нацбезпеки і оборони.

Про це повідомили у пресцентрі служби.

“Згідно з документом РНБО, було прийняте рішення підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) безстроково до 19 юридичних осіб: ТОВ “Гео Коннект”, ТОВ “ЕджейнМакро”, ТОВ “Глобал Гео Інвест”, ТОВ “Транс Сет Гео”, ТОВ “Еко Газ Альянс”, ТОВ “Епівал Енерджи”, ТОВ “ГеоПост”, ТОВ “Юноліт Ойл”, ТОВ “Профі Нафт”, ТОВ “ГеоТаргент”, ТОВ “Надра Прайд”, ТОВ “Бест Гео Тех”, ТОВ “Гео Стенс”, ТОВ “Надра Вест Груп”, ТОВ “Гео Форс Ойл”, ТОВ “Бест Оіл Компані”, ТОВ “Надрапростір”, ТОВ “Гео Вертикаль”, ТОВ “Інфо Гео Тренд”, – зазначили в Держгеонадрі.

Кабінету Міністрів України разом з СБУ та Нацбанком доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності виконання обмежувальних заходів.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

“Увага Ради національної безпеки і оборони України до сфери надрокристування не є випадковою, адже ця галузь є однією з ключових у національній економіці та провідною в наповненні державного бюджету”, – зазначив голова Держгеонадр Роман Опімах.

Нагадаємо, що 19 березня Рада національної безпеки та оборони запровадила максимальні санкції щодо 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр.