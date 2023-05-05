У Державній службі геології та надр зупинили дію ліцензій на розроблення двох родовищ у Харківській та Полтавській областях у компанії Enwell Energy, що входить до групи "Смарт-Холдинг" колишнього народного депутата Вадима Новинського.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”, посилаючись на наказ №232 Держгеонадр та біржове повідомлення Enwell Energy.

Зазначається, що компанія Enwell Energy з групи “Смарт-Холдинг” мала ліцензії на розробку надр газоконденсатних родовищ Васищівського на Харківщині й Свистунківсько-Червонолуцького на Полтавщині.

На тлі запровадження санкцій проти екснардепа Вадима Новинського наказом від 4 травня Держгеонадр зупинило дію цих ліцензії.

Зауважимо, що у січні група “Смарт-Холдинг” Новинського заявила про завершення раунду реструктуризації, у результаті якої її засновник вирішив передати активи в траст.

Втім, згодом Міністерство юстиції скасувало такі реєстраційні дії щодо змін кінцевих бенефіціарних власників “Смарт-Холдингу”.

Також це стосується й компаній Новинського “Укргазвидобуток” та “Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед”.

Нагадаємо, що суд арештував активи проросійського народного депутата Вадима Новинського, який причетний до пособництва РФ. Їхня загальна вартість становить понад 10,5 мільярда гривень.