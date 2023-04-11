Згідно з Планом пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, наміри Держкіно щодо ліквідації "Довженко-Центру" лишилися незмінними.

Про це йдеться на сторінці “Довженко-Центру” у Facebook.

Зазначено, що Кабінет Міністрів України опублікував затверджений План пріоритетних дій Уряду на 2023 рік. Там зокрема є пункти, за які відповідальне Держкіно. Один з них стосується “створення Державного фонду фільмів на базі Наукового центру кінематографії України”.

Як нагадали у пресслужбі, саме цій “сплячій установі”, яка “ніколи не здійснювала жодної діяльності у сфері збереження та дослідження кіно”, “Довженко-Центр” відповідно до наказу про “реорганізацію” має передати всю колекцію фільмів.

Наголошено, що відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, наміри Держкіно залишились незмінними, незважаючи на справжню консолідацію українського суспільства навколо “Довженко-Центру”:

дворазову рекомендацію Комітету Верховної Ради скасувати реорганізацію

25 тисяч підписів під петицією до Кабміну проти реорганізації

позицію кіноспільноти, громадськості та громадської ради самого Держкіно

занепокоєння міжнародних організацій

Довідка. У серпні 2022 року Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”, тобто ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.

Працівники установи та громадськості чинили спротив, але Держкіно не скасувало це рішення. У відповідь на ситуацію з “Довженко-Центром” Українська кіноакадемія опублікувала заяву. У ній було зазначено, що дії Держкіно можуть призвести до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні.

16 жовтня Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів “Довженко-Центру”. Державне підприємство отримало відповідного листа з проханням підготувати усі необхідні документи.

Також Державне агентство України з питань кіно відсторонило від посади очільницю Центру Олену Гончарук за результатами аудиту. Вона виступала проти “реорганізації”, а кілька днів до її відсторонення “Довженко-Центр” подав позов проти Держкіно.

Згодом на посаду в.о. директора “Довженко-Центру” стала Юлія Каждан — засновниця кінологічного центру з відсутнім досвідом роботи у кіногалузі. Також вона пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.

15 листопада реорганізацію “Довженко-Центру” зупинили. У “Центрі” призначили прозорий конкурс на посаду директора. Вже на початку лютого конкурсна комісія мала обрати голову “Довженко-Центру”. Проте цього не сталося через буцімто замінування будівлі. Засідання перенесли на 6 лютого, де обрали гендиректоркою Олену Гончарук.