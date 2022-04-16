У Державному агентстві України з питань кіно попередили, що відмовлятимуть у наданні прокатних посвідчень кінострічкам, знятим у країнах Європи, якщо в Росії придбані на них права.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Держкіно пояснили своє рішення тим, що якими необхідними для українських глядачів (на думку компанії-заявника) ці стрічки не були б, частину доходу від подібних показів отримуватиме РФ. А це означає фінансування агресії.

“В нинішніх умовах Держкіно вважає це неприпустимим і не видасть прокатні посвідчення на ці фільми. Просимо заявників бути відповідальними та не створювати подібних ситуацій”, – заявили в Держкіно.

Також представники служби активно закликають VOD-платформи відмовитися від російського контенту. Серед них Disney, Facebook Watch, HBO Max, Netflix, Amazon.com Inc. тощо.