Про це повідомляє пресслужба відомства.
У Держкіно пояснили своє рішення тим, що якими необхідними для українських глядачів (на думку компанії-заявника) ці стрічки не були б, частину доходу від подібних показів отримуватиме РФ. А це означає фінансування агресії.
“В нинішніх умовах Держкіно вважає це неприпустимим і не видасть прокатні посвідчення на ці фільми. Просимо заявників бути відповідальними та не створювати подібних ситуацій”, – заявили в Держкіно.
Також представники служби активно закликають VOD-платформи відмовитися від російського контенту. Серед них Disney, Facebook Watch, HBO Max, Netflix, Amazon.com Inc. тощо.
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