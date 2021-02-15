За три квартали 2020 року державне підприємство “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” відзвітувало про чисті збитки на суму 356,9 млн гривень.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану держпідприємства за 9 місяців 2020 року, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

За результатами повного 2019 року Східний ГЗК відзвітував про 680,2 млн грн збитків. У той час як 2018 рік завершений з чистим прибутком у розмірі 49,2 млн грн.

Відповідно державне підприємство за три квартали минулого року отримало валовий збиток у сумі 167 млн гривень. Оскільки чистий дохід від реалізації продукції Східного ГЗК склав 1,793 мільярди гривень, а собівартість продукції – 1,960 мільярди.

Через фінансові негаразди на державному підприємстві зменшується кількість працівників. За підсумками III кварталу 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб на Східному ГЗК склала 4931 осіб, що є на 358 осіб менше за аналогічний період 2019 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці працівників склали 16,5 тис. грн, на адміністративно-управлінський персонал – 30,9 тис. грн, тоді як на директора підприємства – 103 тис. грн. Натомість в 2019 році середньомісячні витрати на директора сягнули 250,3 тис. грн.

Не зважаючи на скорочення персоналу, адміністративні витрати на підприємстві навпаки зросли. І за третій квартал склали 22,3 млн грн, що на 2,9 мільйони більше від планових.

Власний економічний спад на Східному ГЗК пов’язують з іншою державною компанією “Енергоатом”.

На підприємстві повідомили, що станом на 1 вересня 2020 року заборгованість НАЕК “Енергоатом” за договором постачання уранового концентрату склала 609 млн грн.

У грудні на Східному ГЗК відбувся вимушений простій через фінансову кризу. На початку січня підприємство оголосило про відновлення роботи.

На підприємстві немає повноцінного директора. В серпні виконуючим обов’язки генерального директора держпідприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” Кабмін призначив Антона Бендика.

Згідно біографічної довідки, яка є у розпорядженні StateWatch, Бендик певний період обіймав посаду радника голови правління з фінансового контролю приватного “Концерну АВЕК та КО” у Харкові. Бенефіціаром компанії є народний депутат Олександр Фельдман від фракції “Опозиційної платформи – За життя!”, колишній член Партії Регіонів. До АВЕКу Бендик також відповідав за фінансовий моніторинг у банку “Фінансова ініціатива”, який належав агробізнесмену Олегу Бахматюку та був ліквідований НБУ у 2019 році.

В Міністерстві енергетики, яке є відповідальним за діяльність Східного ГЗК, на запит StateWatch повідомили, що річну звітність підприємства за 2020 рік отримають в кінці лютого цього року.

Східний гірничо-збагачувальний комбінат – найбільше в Європі уранодобувне підприємство, яке було засновано у 1951 році.

Нагадаємо, 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами державних підприємств “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (СхідГЗК) й “Енергоатом” у розмірі 6,4 млн євро. 25 жовтня Миколі Мартиненку оголосили підозру у справі “Енергоатома”.