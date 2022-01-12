Державний комітет телебачення і радіомовлення не дав дозвіл українському імпортеру на ввезення з території Росії для розповсюдження в Україні ще трьох назв дитячих книг, у яких виявлена пропаганда держави-агресора.

Про це йдеться на сайті відомства.

“Відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України. Дитячі книжки російського видавництва “Издательский дом “Проф-Пресс””Стихи про машины малышам”, “Транспорт”, “Тесты для малышей (2–3 года)” розраховані на найменших читачів. Відповідно мають велику кількість ілюстрацій, у яких використовується символіка держави-агресора, її силових і військових структур, символіка комуністичного режиму”, – йдеться у повідомленні.

За словами експертів, ці книги – яскравий приклад російської пропаганди, яка ставить за мету мілітаризацію свідомості дітей, виховання імперського мислення, лояльного і навіть схвального ставлення до війн та конфліктів, які розв’язує Росія проти інших країн світу.

Експерти Комітету перевіряють зміст російських книг щодо ознак інформаційної війни. Класичних літературних творів ці заборони не стосуються.