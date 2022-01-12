Про це йдеться на сайті відомства.
“Відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України. Дитячі книжки російського видавництва “Издательский дом “Проф-Пресс””Стихи про машины малышам”, “Транспорт”, “Тесты для малышей (2–3 года)” розраховані на найменших читачів. Відповідно мають велику кількість ілюстрацій, у яких використовується символіка держави-агресора, її силових і військових структур, символіка комуністичного режиму”, – йдеться у повідомленні.
За словами експертів, ці книги – яскравий приклад російської пропаганди, яка ставить за мету мілітаризацію свідомості дітей, виховання імперського мислення, лояльного і навіть схвального ставлення до війн та конфліктів, які розв’язує Росія проти інших країн світу.
Експерти Комітету перевіряють зміст російських книг щодо ознак інформаційної війни. Класичних літературних творів ці заборони не стосуються.
- Нагадаємо, Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовив українському імпортеру у виданні дозволу на ввезення з території Росії п’яти назв дитячих книг, в яких присутня пропаганда держави-агресора.
- Велика палата Конституційного суду ухвалила рішення щодо конституційності заборони показу російських фільмів і серіалів.
- Мережа супермаркетів “Епіцентр” потрапила у скандал: на її сайті продавали книжку Адольфа Гітлера “Моя боротьба” та іншу антисемітську літературу. Книги вже зняли з продажу.