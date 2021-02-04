Про це повідомляє Reuters.
У листі, опублікованому вночі Міністерством зв’язку та інформації, йдеться про те, що Facebook буде заблокований до 7 лютого з метою “стабільності”.
Деякі користувачі в М’янмі повідомили, що у них немає доступу до декількох сервісів Facebook.
Група моніторингу мережі NetBlocks підтвердила, що належить державі телекомунікаційна компанія MPT, яка стверджує, що у неї 23 мільйони користувачів, заблокувала Facebook, а також його сервіси Messenger, Instagram і WhatsApp. Норвезька компанія Telenor Asa повідомила, що теж заблокувала Facebook відповідно до директиви.
Представник Facebook Енді Стоун визнав порушення.
“Ми закликаємо владу відновити зв’язок, щоб люди в М’янмі могли спілкуватися зі своїми сім’ями і друзями і отримувати доступ до важливої інформації”, – сказав він.
Половина з 53 мільйонів чоловік в М’янмі користуються Facebook, який для багатьох є синонімом Інтернету.
“В даний час люди, які турбують стабільність країни, поширюють фейковий новини і дезінформацію і викликають нерозуміння серед громадян, використовуючи Facebook”, – йдеться в листі міністерства.
Провайдер Telenor висловив серйозну стурбованість з приводу директиви, яка, за її словами, була отримана всіма операторами мобільного зв’язку і постачальниками інтернет-послуг в середу.
У заяві компанії йдеться, що вона відправила користувачам повідомлення про те, що веб-сайти Facebook недоступні через державного наказу.
“Хоча директива має правову основу в законодавстві М’янми, Telenor не вважає, що запит заснований на необхідності і відповідає з міжнародним правом і прав людини”, – йдеться в повідомленні.
У вівторок військові попередили, що не можна публікувати в соціальних мережах чутки, які можуть спровокувати заворушення і викликати нестабільність.
На цьому тижні Facebook заявив, що розглядає ситуацію в М’янмі як надзвичайну і приймає тимчасові заходи для захисту від шкоди – такі, як видалення контенту, вихваляє або підтримує переворот.
- Нагадаємо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- Збройні сили М’янми, які захопили владу в країні після арешту її керівників, заявили про плани провести нові вибори.