Через кілька днів після того, як військові лідери захопили владу в М'янмі в результаті державного перевороту, інтернет-провайдери, включаючи державну телекомунікаційну компанію MPT, заблокували доступ до сервісів Facebook.

Про це повідомляє Reuters.

У листі, опублікованому вночі Міністерством зв’язку та інформації, йдеться про те, що Facebook буде заблокований до 7 лютого з метою “стабільності”.

Деякі користувачі в М’янмі повідомили, що у них немає доступу до декількох сервісів Facebook.

Група моніторингу мережі NetBlocks підтвердила, що належить державі телекомунікаційна компанія MPT, яка стверджує, що у неї 23 мільйони користувачів, заблокувала Facebook, а також його сервіси Messenger, Instagram і WhatsApp. Норвезька компанія Telenor Asa повідомила, що теж заблокувала Facebook відповідно до директиви.

Представник Facebook Енді Стоун визнав порушення.

“Ми закликаємо владу відновити зв’язок, щоб люди в М’янмі могли спілкуватися зі своїми сім’ями і друзями і отримувати доступ до важливої ​​інформації”, – сказав він.

Половина з 53 мільйонів чоловік в М’янмі користуються Facebook, який для багатьох є синонімом Інтернету.

“В даний час люди, які турбують стабільність країни, поширюють фейковий новини і дезінформацію і викликають нерозуміння серед громадян, використовуючи Facebook”, – йдеться в листі міністерства.

Провайдер Telenor висловив серйозну стурбованість з приводу директиви, яка, за її словами, була отримана всіма операторами мобільного зв’язку і постачальниками інтернет-послуг в середу.

У заяві компанії йдеться, що вона відправила користувачам повідомлення про те, що веб-сайти Facebook недоступні через державного наказу.

“Хоча директива має правову основу в законодавстві М’янми, Telenor не вважає, що запит заснований на необхідності і відповідає з міжнародним правом і прав людини”, – йдеться в повідомленні.

У вівторок військові попередили, що не можна публікувати в соціальних мережах чутки, які можуть спровокувати заворушення і викликати нестабільність.

На цьому тижні Facebook заявив, що розглядає ситуацію в М’янмі як надзвичайну і приймає тимчасові заходи для захисту від шкоди – такі, як видалення контенту, вихваляє або підтримує переворот.