В Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів заявили, що 25 % шкільних меню не відповідає нормам.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Так, у 2019 році Держпродспоживслужба розглянула майже 13,5 тис. примірників двотижневого меню, які надаються організаторами харчування до територіальних органів служби для їх узгодження на предмет виконання норм натурального харчування дітей. Близько 20 % примірних меню не були погоджені та направлені на доопрацювання.

При цьому у рамках зазначеної роботи спеціалісти відомства також аналізували щоденні меню-розклади для харчування дітей у навчальних закладах. Усього було опрацьовано майже 8 тис. таких меню, із них, як з’ясувалося, у 25 % було виявлено порушення щодо виконання норм натурального харчування.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки голови відомства Ольги Шевченко, недотримання перспективних меню в закладах освіти спричинене, зокрема, обмеженим асортиментом харчових продуктів у цих закладах.

Також зазначається, що торік у школах норми харчування в середньому виконувались лише на 64-83%.

Зокрема, у раціоні харчування дітей недостатньо молока, масла вершкового, сметани, сиру кисломолочного, яєць, фруктів, соків, овочів, риби, м’яса. Калорійність добового раціону переважно забезпечується за рахунок продуктів з високим вмістом вуглеводів (цукор, крупи, макаронні вироби, рослина олія), внаслідок чого не дотримується необхідне співвідношення в харчуванні дітей біохімічних складових раціону (білки, жири, вуглеводи), що свідчить про нераціональне та незбалансоване харчування дітей.