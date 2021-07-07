Держпродспоживслужба оштрафувала компанію “Нова пошта” майже на 326 млн гривень після скарг клієнтів.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

У відомстві заявили, що отримали численні звернення громадян щодо неякісного обслуговування та порушення їх прав під час користування послугами у відділеннях “Нової Пошти” в Харкові та області.

Фахівці вирішили перевірити ці факти, тож завітали до двох відділень “Нової пошти” з позаплановою перевіркою. Зокрема, перевірили відділення № 49, за адресою: м. Харків, просп. Московський, 256 та № 3, за адресою: м. Чугуїв, вул. Кожедуба, 1.

“Під час перевірок суб’єктом господарювання не були надані документи, пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду звернень громадян та проведення позапланових перевірок, у зв’язку з чим перевірити факти, викладені у зверненнях, було неможливим. Таким чином ТОВ “Нова пошта” створило перешкоди службовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів”, – йдеться у заяві.

У Держспоживслужбі наголосили, що компанія порушила закони “Про захист прав споживачів”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, а також Кодекс України про адміністративні правопорушення.

“За порушення законодавства України Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області на ТОВ “Нова пошта” були накладені адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення. Загальна сума штрафних санкцій склала 325 851 634 гривень 80 копійок”, – зазначили у відомстві.

Зазначимо, що “Нова пошта” на своєму сайті не повідомила про накладення штрафу. #Букви звернулися до компанії із запитом про те, як вони коментують це рішення Держспоживслужби, а також чому не повідомили про штраф клієнтам.