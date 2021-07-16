Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба) вирішила скасувати штрафи в розмірі понад 325 мільйонів гривень, накладені на компанію "Нова пошта".

Про це поінформували в пресслужбі Держпродспоживслужби.

У відомстві уточнили, що створили робочу групу за зверненнями ТОВ “Нова Пошта” щодо оскарження результатів перевірок, які проводило ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Вказана робоча група встановила, що ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області “було зафіксовано перешкоджання діяльності службовим особам під час перевірок”. Водночас самі перевірки (в Харкові та Чугуєві) “були проведені з процесуальними порушеннями”.

“За результатами опрацювання матеріалів, робоча група встановила факти процедурних порушень та дійшла висновку про наявність підстав для скасування винесених ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області постанов про накладення стягнень. З урахуванням висновків робочої групи керівництвом Держпродспоживслужби прийнято рішення про скасування цих постанов”, – наголошується в повідомленні.

Як уточнила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, під час перевірки було встановлено, що при застосуванні штрафних санкцій для “Нової пошти” “не було враховано принцип пропорційності порушення і покарання”.

“За підсумками перевірки штрафи рекомендовано (формулювання згідно норми закону) скасувати… Фактично ж штраф не просто скасували. Зроблені серйозні висновки, які будуть покладені в основу нових законодавчих норм. Ми хочемо унеможливити винесення окремими чиновниками неадекватних штрафів на свій власний розсуд”, – наголосила Магалецька.

Вона також запропонувала “Новій пошті” “встановити в своєму додатку “кнопку”, яка б надала можливість споживачу одразу, на місці поскаржитися на порушення його прав у відділенні”.

“Таким чином, ми зможемо спільними зусиллями держави та бізнесу покращити рівень захисту прав громадян і всі конфлікти вирішувати оперативно”, – додала Магалецька.

Що відомо про штраф для “Нової пошти”?

Про накладення штрафу поінформували в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

У відомстві заявили, що отримали “численні звернення громадян щодо неякісного обслуговування та порушення їх прав” під час користування послугами у відділеннях “Нової Пошти” в Харкові та області.

Фахівці вирішили перевірити ці факти, тож завітали до двох відділень “Нової пошти” з позаплановою перевіркою.

У Держпродспоживслужбі стверджують, що під час перевірок “суб’єктом господарювання не були надані документи, пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду звернень громадян”.

“Таким чином, ТОВ “Нова пошта” створило перешкоди службовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів”, – йшлося в заяві відомства.

Відтак, на “Нову пошту” наклали адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення. Загальна сума штрафних санкцій становить 325 851 634 грн 80 копійок.

У пресцентрі Держпродспоживслужби уточнили, що штрафні санкції накладено за пошкоджені посилки.

Перший штраф у розмірі 151 млн гривень стосується розбитого акваріума, який доставляла “Нова пошта”.

Так, у січні 2021 року до Держпродспоживслужби звернувся клієнт “Нової пошти”, який заявив, що компанія відмовилася компенсувати вартість товару (розбитого акваріума), зазначену у поштовій декларації. 15 березня працівники відомства прийшли з позаплановою перевіркою до відділення, куди доставляли акваріум, проте за твердженням Держпродспоживслужби, керівник відділення не надав необхідні документи.

У відомстві зафіксували факт порушення закону України “Про захист прав споживачів” та попередили “Нову пошту” про накладення штрафних санкцій. Як уточнили у відомстві, “штраф, передбачений законодавством у цьому випадку, становить від 1 до 10% вартості продукції, реалізованої юридичною особою за попередній календарний місяць”.

“11 травня ТОВ “Нова пошта” листом було повідомлено про час, дату і місце розгляду справи про накладання штрафних санкцій. Однак жодних заперечень з приводу встановлених порушень не надійшло, і представники ТОВ “Нова пошта” на розгляд справи не з’явилися”, – поінформували в Держпродспоживслужбі.

Тому 28 травня ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області було винесено постанову про накладення стягнень на суму 151 мільйон гривень (що становить 10% обсягу реалізованої продукції ТОВ “Нова пошта” за лютий 2021 року).

Другий штраф у розмірі 174 млн гривень стосується заяви громадянина, який у березні цього року поскаржився на те, що його нібито обрахували в одному з відділень у місті Чугуїв.

Зазначається, що “затребувані під час перевірки документи так само не були надані”.